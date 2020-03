Náplň studia se však nezměnila – středobodem je stále péče o vznešené zvíře, které lidem slouží již po tisíciletí. Škola počítá s tím, že bude mít v budoucnu v každém ze tří výučních oborů po 20 studentech.

V současnosti studuje na škole pouze jeden kluk. Zbytek tvoří holky. I přesto, že obory jsou fyzicky velmi náročné.

„Byla tu studentka, která vzala do rukou chomout, zvedla jej nad hlavu a než jej stačila koni nasadit, tak pod jeho tíhou přepadla na zem,“ vzpomíná na úsměvnou příhodu Blanka Zavadilová, zástupce ředitelky SŠ Hotelová a služeb Kroměříž pro odborný výcvik jezdec a chovatel koní.

Uplatnění studenti nachází nejčastěji jako zkušební jezdci ve stájích. Učitelé však upozorňují, že tato práce je v Česku často špatně placená. Někteří absolventi tedy hledají štěstí v zahraničí, případně pokračují ve studiu na vysoké škole.

O týden kratší prázdniny

Škola má také vlastní stáje, které získala v roce 1994 od města, a v nich 14 koní. Z toho 9 vlastních, o zbylé se pouze stará.

„Máme jen problém s absencí výcvikové haly, kterou nemáme kde postavit. Motáme se v začarovaném kruhu - památková oblast, vlastnictví pozemků církví a dalších překážek pro vybudování výcvikové haly. Na to, že jsme zde 30 let, spolupracujeme s Českou jezdeckou federací a s našimi žáky jezdíme po závodech, je to ostuda,“ říká Blanka Zavadilová. Žáci tak za každého počasí musí trénovat venku.

Kůň není věc a je třeba se o něj starat i mimo výuku.

„Žáci mají pevně stanovené víkendové služby. Ale na každého to vychází zhruba dvakrát za školní rok a pak pět dnů o letních prázdninách,“ seznamuje se systémem Blanka Zavadilová.

Žáci ani nespí na internátě, ale v budově poblíž stájí. Musí se o sebe celý víkend postarat sami. Včetně zajištění jídla.

„Prázdninovou službu mají ovšem zaplacenou jako brigádu,“ doplňuje Zavadilová.

Jako každá jiná škola, se i SŠ Hotelová a služeb Kroměříž snaží nalákat děti ke studiu. Škola proto spolupracuje s hřebčínem v Tlumačově a hřebčínem v Napajedlích.

Škola vlastní vzorky onemocnění kopyt koní a jednu kostru.

V letošním roce bude pořádat také zemědělskou výstavu a již druhý ročník vozatajských závodů, které se konají v prostředí nádherné Podzámecké zahrady zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Pyšní se také unikátní sbírkou nemocných kopyt.