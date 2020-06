Desetiletý Mikuláš z Bystřice pod Hostýnem pomohl svým duchapřítomným jednáním zachránit život maminky svého mladšího kamaráda. Za jeho odvahu mu dnes poděkoval v sídle Zlínského kraje hejtman Jiří Čunek.

Za odvahu a duchapřítomnost poděkoval v sídle Zlínského kraje v pátek 5. června hejtman Jiří Čunek desetiletému Mikulášovi z Bystřice pod Hostýnem. Ten pomohl zachránit život mamince mladšího kamaráda. | Foto: Jiří Balát

„Ne každý, kdo slyší plakat u sousedů dítě, zastaví, a jde se podívat proč tomu tak je. Desetiletý Mikuláš z Bystřice pod Hostýnem to udělal a zachránil tak život mamince Mirka, jež stál nad maminkou, která upadla do bezvědomí. Mikuláš, aniž by sháněl pomoc kohokoliv jiného, zavolal na linku 155 a pak vše dostalo rychlý spád. Pokud by tak neučinil, mohly být následky fatální. Mikuláš může být vzorem pro všechny své vrstevníky. Jeho rodiče na něj mohou být velmi hrdí,“ ocenil statečný čin Jiří Čunek.