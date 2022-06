Jan Kuchtík, projektový manažer, Pačlavice

U nás v malé obci to není o tom, kdo slíbí co udělá, ale spíše jen o sympatiích a jestli lidé toho dotyčného kandidáta znají, je upřímný, nelže a nevymýšlí si jako zbylí politici. U nás není před volbami ani moc co slibovat.

