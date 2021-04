ZLOBICE Zlobice, duben 2021.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

První písemná zmínka: 1078

Počet obyvatel: 626

Po pětadvaceti letech se v obci narodili v roce 2019 dvojčátka. Letos tak už oslaví dva roky. V obci se také nachází z roku 2019 protipovodňový poldr, od roku 2015 i v Bojanovicích. Obec je tak zabezpečená proti povodním.

Nová silnice? Nejdřív vyměnit kanalizaci

V loňském roce dokončily Zlobice výstavbu chodníku mezi místními částmi a realizovala se také druhá etapa místní komunikace, na kterou Zlobice dostaly dotaci. Bohužel s tím byla spojená také oprava kanalizace. Tu už musela obec platit ze své kapsy. „Přeci nebudeme dělat novou cestu a pod tím necháme starou kanalizaci. Dotaci na kanalizaci ale v dnešní době nedostanete jen tak. Jsou de facto jen dvě možnosti. A ani jedna se nedala na náš případ aplikovat,“ vysvětluje starostka obce Zlobice Stanislava Šišková důvod, proč musely Zlobice zaplatit 200 metrů kanalizace ze svého rozpočtu. „Jednalo se o investici za necelých pět milionů korun,“ dodala starostka.

Deset tisíc stromů kolem poldrů Zlobice, duben 2021.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

Na vybudování poldrů, které mají ochránit obyvatele obce Zlobice před povodněmi, navazovala výsadba stromů v jejich okolí. Obci se podařilo na tuto investiční akci získat 80 procentní dotaci. Do výběrového řízení se přihlásilo 13 firem. „O jedné z nich, která shodou okolností přišla s podhodnocenou nabídkou, jsme od okolních obcí věděli, že je problémová. Podle mých kolegů neplnila co měla ve firmě a dělala podrazy. Jenže nejde nikoho vyloučit z výběrového řízení. Pokud tak učiníte, může vás začít vyšetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v horším případě skončíte před soudem,“ říká starostka obce Stanislava Šišková. Společnost ve výběrovém řízení zvítězila a ačkoliv si obec najala stavební dozor, problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. Nebyl splněn termín a Zlobice musely žádat o posunutí čerpání dotace. „Nyní nás ještě s firmou čeká bitva o následnou péči o vysázené stromy. V rámci dotace jsou totiž ještě finance na údržbu po dobu tří let. To je velká výhoda, protože pak na obec přejde starost o 10 tisíc nových stromků. Nemůžeme stromy převzít ve špatném stavu. Budeme tedy firmu upomínat, aby plnila svůj závazek a následnou péči vykonávala,“ dodává starostka. Pokud by nebyla dodržena udržitelnost po dobu 10 let, hrozí totiž obci vracení dotací a možný finanční postih.

Tip na výlet - Z kopce uvidíte do širé dáli Svatý Hostýn, březen 2021.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

zhruba jeden kilometr od Zlobic

SVATÝ HOSTÝN. Nejen ten můžete zdálky vidět za příznivého počasí, když zdoláte kopec, který se nachází mezi obcemi Zlobice a Bojanovice. Zahlédnout můžete třeba i poutní kostel v Dubu nad Moravou a Svatý Kopeček u Olomouce.

Zdroj: Deník