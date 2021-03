ZDOUNKY Zdroj: Deník / Jakub Omelka

První písemná zmínka: 1298

Počet obyvatel: 2125

Mezi nejstarší a největší historickou památku patří kostel Nejsvětější Trojice ve Zdounkách. Je to původem gotická stavba, která je poprvé zmiňována k roku 1366. František Václav Peřinka (autor knihy Vlastivěda moravská / Zdounecký okres) soudí, že kostel vznikl přestavěním staré tvrze. Podle nápisu nad vchodem osazené pamětní desky byla v roce 1570 zásluhou majitele zdouneckého panství Jáchyma Zoubka ze Zdětína dokončena přístavba kostelní věže.

CO TRÁPÍ LIDI V OBCI?

ROZHOVOR SE STAROSTOU

PODNIKATELSKÝ ÚSPĚCH



SLAVNÝ RODÁK

JAROSLAV NESVADBA (1928 2019), páter a čestný občan Zdounek. V 50. letech byl pronásledován komunistickou stranou, bylo mu zakázáno studovat. Nakonec si zvolil život v emigraci, když se nevrátil z návštěvy ve Vídni. Do Zdounek se vrátil až po sametové revoluci.

Statut městyse na dosah

Obec Zdounky byla oficiálně do roku 1954 městysem. Na tento „titul“ má stále nárok. V brzké době zřejmě úřad o povýšení statutu z obce na městys žádat nebude. „Kdybychom požádali Poslaneckou sněmovnu o návrat statutu, tak to bez problémů projde. Ale nemá to pro nás žádnou výhodu. Spíše povinnosti. Výměna cedulí, úředních dokumentů, razítek a podobně,“ prozrazuje starosta obce Martin Drkula. Zároveň čelní představitel obce přiznává, že by toho za svého starostování ještě chtěl dosáhnout. „Ale samozřejmě na tom nelpím. Jsou důležitější věci,“ drží se při zemi Martin Drkula. Obec patří mezi ty větší. Stabilně si udržuje 2100 až 2150 obyvatel.



S investicemi se roztrhl pytel

Obec Zdounky počítá v letošním roce s mnoha investicemi. Jednou z nich je dozajista i dokončení největší investiční akce "Zdounky - dostavba kanalizace, včetně místní části I. etapa". Na ni obec dostala dotaci ve výši 37 milionů korun. Chystá se také budování inženýrských sítích pro 33 stavebních pozemků či realizace rekonstrukce druhé etapy fotbalové tribuny a dokončení celkové rekonstrukce bývalé Obecní školy v Nětčicích. Z objektu vzniknou tři byty.

Tip na výlet - zámecký park

na okraji obce Zdounky

Kolem zdouneckého zámku se rozkládá nádherný park, který byl vybudován ve slohu volné anglické zahrady. Park je dendrologicky velmi bohatý, jeho dominantou je mohutný přes 250 let starý dub letní, dále jsou zde jedinci jako červenolistý buk lesní, liliodendron tulipánokvětý, ořech černý, nahovětvec dvoudomý, jinan dvoulaločný (Gingo Biloba), jerlín japonský, platan východní, líska turecká, jírovec maďal, jilm habrolistý, lípa, jasan, habr, … Pro zpestření života zámeckého areálu jsou zde chováni i někteří zástupci fauny lamy krotké, ovce cápové, kozy kamerunské a pávi konrunkatí. Na historický park navazuje obnovená zámecká obora s bludištěm, lipovou alejí, zámecká orangerie, barokní špýchar, hospodářský dvůr. Park je veřejně přístupný.

Zdroj: Deník