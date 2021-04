VĚŽKY Věžky, duben 2021Zdroj: Deník/Jakub Omelka

První písemná zmínka: 1348

Počet obyvatel: 417

Chloubou a zajímavostí Věžek je kostel svaté Alžběty, který se hned tak v jiné obce nevidí. Postaven byl v novoklasicistním slohu. Nahradil starší, dnes už neexistující kapli, která stávala na návsi. Kostel byl slavnostně vysvěcen 6. 11. 1904. Před vchodem je kamenný kříž z roku 1915 a památník obětem I. světové války.V obci také nyní vyrůstá nová lokalita U Mlýna s dvaceti rodinnými domy.

PROBLÉMY SE ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVOU

ROZHOVOR SE STAROSTOU

PODNIKATELSKÝ ÚSPĚCH

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Gustav Redlich (*1852 † 1908), bývalý majitel věžeckého panství.

Ing. Jaroslav Horák (*1922 †1994) šlechtitel a průkopník československého vinohradnictví a vinařství.

Dvě nové lokality s rodinnými domy

Obec se rozrůstá. Vzniká celá nová lokalita, dvacet domů. A ani tím to nekončí. „Říkal jsem si, že už nebudeme dál stavět. Ale zastupitelé se rozhodli jinak a tak chystáme už nyní další lokalitu,“ prozradil starosta Věžek Aleš Bosák. V té by mělo vyrůst dalších šest rodinných domů. „Jaké budou ceny zatím nevím. Jako obec na tom nechceme vydělávat,“ ujistil zájemce Bosák. Podle předběžných odhadů by tím mohla vzrůst populace obce až o 80 občanů. To by znamenalo více než tři čtvrtě milionu korun do rozpočtu. „V budoucnu bychom právě v této lokalitě chtěli postavit dům důchodců a školku. Bez dotace si to však dovolit nemůžeme,“ dodal starosta Bosák.

Věžky nechtějí polevovat v investicích Věžky, duben 2021Zdroj: Deník/Jakub Omelka

„Poslední tři čtyři roky byly výborné. Máme rozjetých hodně akcí,“ ohlíží se zpět starosta Věžek Aleš Bosák. „Jedná se například o výstavba komunitního domu, vysazení 22 hektarů nové zeleně, na které byla dotace dvě desítky milionů korun. V plánu je také osvětlení,“ vyjmenovává starosta. Obec čerpá finanční prostředky, které uspořila v minulých letech. V investicích polevovat nechce. „Ekonomika se nám moc nelíbí. Ale jsem si vědom, že obce musí investovat, aby se rozjela ekonomika,“ míní starosta. „Samozřejmě opravy chodníků, cest a podobně trápí každou obec, stejně tak nás. Ale při těchto opravách je třeba začít odspodu a to celou investici navyšuje,“ říká starosta, který si je dobře vědom, že než udělá novou komunikaci, musí opravit i starou kanalizaci, je vede pod ní.

Tip na výlet - Zámecký park zdobí letitý a rozměrný platan

nachází se v centru obce Věžky

PŘÍJEMNOU PROCHÁZKU si můžete užít v zámeckém parku ve Věžkách. Jeho chloubou je nádherný obrovský platan. Je údajně starý více než 250 let a v průměru má něco přes 6 metrů. Zámecká zahrada navíc třikrát do roka slouží pro konání výstav Zahrada Věžky. Foto: astronomické cestování

Zdroj: Deník