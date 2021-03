STŘÍLKY StřílkyZdroj: Deník / Jakub Omelka

Rok založení: 1261

Počet obyvatel: 600

V okolí obce stojí zřícenina hradu, a zajímavostí je i zámek na okraji obce. Jeho areál tvoří patrové budovy s pozdně renesančním jádrem, které obklopují dvojici nádvoří. Jižněji položené menší je vstupní, z něj vede průjezd na druhé větší. Tomu dominuje kašna se sochou Neptuna.

Bratři František (1912-1944) a Maxmilián (1919-1942) Politzerovi, střílečtí občané, kteří se rozhodli bojovat proti fašismu v zahraničí.

Střílecká škola: Navenek stejná, uvnitř opravená StřílkyZdroj: Deník / Jakub Omelka

Jednou z posledních investičních akcí Střílek byla rekonstrukce zdejší základní školy. Náklady byly vyčísleny na 7 milionů korun. Opravami prošly prakticky všechny vnitřní prostory školy. Dělala se elektřina, osvětlení, podlahy, omítky. „Současná situace nám v tomto paradoxně pomohla, protože děti byly doma. Měli jsme více prostoru rekonstrukci provést,“ řekl starosta obce Viktor Ganjuškin. Hlavní práce skončily v říjnu.

Nová čistička odpadních vod Střílkám pomůže

Po pěti letech příprav proběhla konečně v minulém roce realizace výstavby čističky odpadních vod (ČOV). Investorem výstavby za 80 – 90 milionů korun byla společnost Vodovody a Kanalizace Kroměříž. „Obci nová ČOV pomůže. Není v okrese mnoho obcí s 600 obyvateli, které by měly svou ČOV. Najdete ji ve větších obcích a městech jako jsou Koryčany, Morkovice, Kroměříž či Holešov. Tam už je to nezbytné,“ je rád starosta Střílek Viktor Ganjuškin. „Pro nás je to velký krok. Obec se navíc účastnila dotažením přípojek. Vznikly tak 3 kilometry nové kanalizace,“ dodává Ganjuškin. V některých místech se však musela, kvůli rozpočtu, napojit na starou kanalizaci.

„Jsem rád, že už fungujeme v normálním režimu. Různé objížďky, zvýšená prašnost, problémy s kopcovitým terénem. To vše nám komplikovalo život. Ale myslím, že to stálo za to,“ míní starosta.

„Ještě se to sešlo v loňském roce s tím, že kvůli pandemii lidé začali více nakupovat přes internet a zvýšil se tu výskyt aut doručovatelů,“ usmívá se Ganjuškin.