První písemná zmínka: 1353

Počet obyvatel: 604

Mezi nejznámější majitele obce patřil na začátku 17. století Albrecht z Valdštejna, který si za ženu vzal majitelku zdejšího panství Lukrécii Nekšovou.

Na začátku 19. století zde byl vybudován jeden z nejstarších cukrovarů na Moravě, zanikl však v půlce 19. století.

V č.p. 4 byla od roku 1794 do roku 1911 palírna lihu (převážně bramborového) s kapacitou 25 000 litrů za rok.

RYMICE - DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT

ROZHOVOR SE STAROSTOU

ZAJÍMAVÝ KONÍČEK

Slaní rodáci

Vincenc Janalík (* narozen v roce 1804 v čís. 45). Na kněze vysvěcen roku 1827. Působil v Miloticích. Napsal několik knih, sběratel lidových písní, zemřel 23. 7.1855.

Ignác Tabarka (narozen v č.p. 38 (*1883 † 1973), amatérský archeolog, prováděl archeologický výzkum Rymic a okolí. Jeho nálezy jsou umístěny v Moravském muzeu v Brně a v Holešově.

Na kole do Holešova? Snad brzy

Obec Rymice už delší dobu usiluje o výstavbu nové cyklostezky do Holešova. V úvahu přichází dvě trasy. Jedna by kopírovala silnici, druhá by vedla skrze pole. „Máme problém s pozemky. Ať už s majiteli, kteří nechtějí prodat, nebo s nedořešeným dědickým řízením,“ uvedl starosta Rymic Martin Bartík.

Obci by se vyplatilo vybudovat cyklostezku přes pole. Pro občany jedoucí do centra města by sice znamenala zajížďku, Rymice by však museli vybudovat jen asi 800 metrů cyklostezky k hranici Holešova, zatímco v druhém případě by to musela být jednou tak dlouhá trasa. „I přesto se přikláním k stezce, která bude kopírovat silnici,“ je toho názoru starosta.

Staré domy zejí prázdnotou, vyrostou nové

Téměř dvě desítky rodinných domů v Rymicích jsou dlouhodobě neobývané. Majitelé však nemovitosti prodat nechtějí. Přitom zájem o bydlení v této lokalitě je. Noví občané by zároveň mohli do obecního rozpočtu, který činí pouhých deset milionů korun za rok, přinést nemalé peníze. Obec proto připravuje novou lokalitu. „Momentálně to vypadá, že vyroste šest rodinných domů v už připravované jedné lokalitě. A připravujeme další lokalitu,“ řekl starosta Rymic Martin Bartík.

Tip na výlet - Skanzen lidové architektury Rymice, duben 2021.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

nachází se přímo v obci

Tvořený větrným mlýnem německého typu, renesanční tvrzí, šesti původními staveními se slaměnými doškovými střechami a kovárnou je skanzen lidové architektury v Rymicích. Objekty jsou ve správě Muzea Kroměřížska. Všechny stavby jsou zapsanými kulturními památkami ještě spolu se sochou sv. Jana Nepomuckého a božími mukami.

