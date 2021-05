RUSAVA

První písemná zmínka: 1667

Počet obyvatel: 575

Zajímavostí poslední doby je regulace potoka Rusavy, kterou provádí po šedesáti letech. Náklady činí 60 milionů korun. Za druhé světové války obec proslula podporou partyzánského hnutí a stala se proto častým cílem odvetných akcí nacistů. Směrem na Vlčkovou je památník Slávka Londy, osmnáctiletého partyzána, který položil život nedaleko u Pardusu.

Slavný rodák

Daniel Sloboda (*1809 Skalica †1888 Rusava), evangelický duchovní, botanik, překladatel a etnograf.

Čistička projde obnovou

Rusavská čistička odpadní vod (ČOV) se po 25 letech dočká renovace. Práce by měly začít v letošním roce. Dojde k výměně technologie, která už je od doby výstavby zastaralá a opotřebovaná. „V současnosti probíhá výběrové řízení. Začátek realizace projektu je plánován na letošní rok. Po opravě by měla ČOV sloužit znovu další tři desetiletí. Je to tedy investice pro další generaci,“ uvedl starosta Rusavy Bohumil Škarpich, který už v roce 1995 stál u zrodu ČOV. Pro Rusavu to bude největší finanční zátěž v rozpočtu.V minulém roce proběhla například rekonstrukce 40 let starého kempu a dokončila se výstavba sociálních bytů.

Kůrovec ničil i příjezdové cesty

Přírodní katastrofa ve formě přemnoženého kůrovce se nevyhnula ani lesům v majetku obce. Rusava vlastní zhruba 230 hektarů lesů. Kromě toho, že místo plánovaných tisíce kubíků dřeva musela loni vytěžit šest tisíc kubíků dřeva, si obec poničila příjezdové cesty. S jejich opravou by snad mohla pomoci dotace, o kterou Rusava zažádala. Těžba dřeva nebyla pro obec ani nijak výdělečná. Vzhledem k cenám se prodej de facto rovnal výdajům.

Tip na výlet - Naučná stezka Hostýnské vrchy. Poznejte ji

Začíná přímo na Svatém Hostýně

spojuje Hostýn a Rajnochovice. Stezka začíná na Svatém Hostýně, odkud vede se žlutou turistickou značkou na rozcestí Pod Valy. Tady přechází na modrou značku a po svahu Bukoviny a Skalného, u něhož stával stejnojmenný skalní hrad a pod nímž přechází na zelenou značku, pokračuje až do lokality Klapinov. Následně se po červené stáčí do lokality Rožnovjačka (možnost odbočky na hrad Obřany) a přes PR Obřany k Bystřičce a podél ní na rozcestí Chvalčovlesní školka, kde se setkává s naučnými stezkami Příroda Hostýnských vrchů a Chodník Masarykových. Následně se po zelené značce stáčí k Německému lomu a přes PP Na Jančích, PR Smrdutá, za níž se napojuje na účelovou komunikaci a po svahu Čerňavy do lokality U Jasanu.

