Čím žijí městečka či vesničky, které obvykle jen projíždíme? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Oblíbený seriál Deníku vás provádí obcemi na Kroměřížsku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. V sedmém díle se podíváme do Morkovic.

Mrkovice, březen 2021. | Foto: Deník/Jakub Omelka

Rok založení: 1222

Počet obyvatel: 3000

Morkovice proslavili košíkáři. Městu se říkalo košíkářská velmoc. A ne nadarmo. Výrobky místních košíkářských mistrů se vyvážely do celého světa, byla to tudíž nejen celorepubliková záležitost. Dodnes se někteří lidé řemeslu věnují a vyrábějí opravdu vyloženě proutěné výrobky. Mezi zajímavosti města patří také to, že Morkovicemi v minulosti projížděly vlaky. Ten poslední ovšem na svou cestu vyrazil v roce 1997. Namísto kolejí je nyní necelých 12 km dlouhá cyklostezka- Morkovice Nezamyslice.