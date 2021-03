KUROVICE Zdroj: Deník / Jakub Omelka

První písemná zmínka: 1275

Počet obyvatel: 260

V Kurovicích funguje spolek chovatelů poštovních holubů, který má také velké úspěchy na závodech a olympiádách. Historicky je to v obci jeden z nejstarších spolků. K dalším přednostem Kurovic patří celkově bohatý spolkový život, obec od roku 2017 provozuje i vlastní obecní obchod.

ROZHOVOR SE STAROSTKOU

MALÁ OBEC S VELKÝM POTENCIÁLEM

PODNIKATELSKÝ ÚSPĚCH

Slavní rodáci

Mgr. DANIEL KOLÁŘ (* 1968), pedagog, vzpěrač a předseda TJ Vzpírání Holešov. Získal 2x první místo na MS a 1x první místo na ME v kategorii Master. Trénuje vzpěračskou mládež, která má úspěchy na soutěžích nejen doma, ale i v zahraničí. Vzpírání se věnují také jeho synové.

V odpadech mezi špičkou

Kurovice patří v třídění odpadu tradičně mezi nejlepší obce Zlínského kraje. „Zpravidla jsme hned za prvními Bořenovicemi,“ usmívá se starostka Lenka Koutná. Právě Bořenovice a Kurovice byly prvními obcemi v okolí, které zavedly v roce 2015 nádoby na tříděný odpad do každé „domácnosti“. „Občané mají 240 litrové nádoby na plasty, papír, bio a komunální odpad. Cílem je snížit produkci komunálního odpadu,“ říká Koutná. Právě komunální odpad je pro obce a města velmi nákladný. Jeho uložení je drahé. Nový zákon o odpadech, který vešel v platnost letos v lednu, navíc udává konkrétní hmotnostní limity vypočítané podle počtu obyvatel. Pokud obec tento limit překročí, platí za uložení odpadu na skládku mnohem vyšší poplatek. Kurovice by se, podle starostky, měly do těchto limitů vlézt a platit tu levnější taxu ve výši 500 korun za tunu.

Nové byty a obecní úřad

Obec by ráda vybudovala šest bytů v objektu nad místním obchodem. Bude však potřeba nejprve objekt odkoupit. V souhrnu by se náklady měly pohybovat kolem 7,5 milionu korun. Kurovice již podaly na ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci.

Obec by také ráda upravila secesní budovu bývalé národní školy na obecní úřad. „Současná budova obecního úřadu je nevyhovující. Prostory nejsou odpovídající, budova je nezateplená – tedy energeticky náročná. V zimě se nedá zasedací místnost vytopit na víc jak 15 stupňů,“ vyjmenovala starostka jen některé důvody.

Tip na výlet - Kurovický lom

(1,5 km jižně od obce Kurovice)

Přírodní památka. Kurovický lom se může pochlubit mléčně modrou vodou. Po dlouhá léta byl k němu vstup zakázán, což se před několika roky změnilo. Vstup je nyní zpoplatněn. Za horkých letních dnů si zde užijete nádherné koupání. Stěnový lom byl založen k těžbě jílovitého vápence už před rokem 1840. Těžba byla několikrát pozastavena a znovu obnovována, dnes je už ukončena. Z vápence se vyráběl cement ve vápence v nedalekém Tlumačově, známý pod názvem kurovina. Rozsáhlá prohlubeň vzniklá těžbou se naplnila srážkovou a průsakovou vodou a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků.

Zdroj: Deník