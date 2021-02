HULÍN

Rok založení:1224

Počet obyvatel 6483

Mezi zajímavosti města patří románský portál z roku 1224 v boční kapli kostela svatého Václava či Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích.

FRANTIŠEK SKOPALÍK (1822 1891), moravský vlastivědný pracovník, písmák, tři desetiletí starosta Záhlinic (místní část Hulína), politik, v 2. polovině 19. století poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady.

STANISLAV HLOŽEK (* 16. září 1954 Kroměříž), český zpěvák se v Hulíně učil v dětství na klavír a na akordeon. byl i členem tamního dětského pěveckého sboru.

ZDENĚK NEHODA (* 9. května 1952 Hulín), bývalý český fotbalový útočník a jeden z nejslavnějších hráčů Dukly Praha.

NOVÉ BYDLENÍ PRO BUDOUCÍ HULÍŇANY

Město Hulín prodalo v závěru loňského roku poslední ze sedmi stavebních parcel určených k výstavbě rodinných domů v části Záhlinice. Na jedné z nich již vyrůstá první domek. Radnice však chce přilákat do města i další nové občany. „Vykoupili jsme od vlastníků takzvané zahrádky TOSu – pozemky mezi ulicemi Wolkerova a Za dráhou. Zde by mělo vzniknout přes dvacet stavebních pozemků. Chceme uspokoijt velký hlad po individuální výstavbě rodinných domů,“ prozradil starosta Hulína Roman Hoza. Rozrůst by se však mohl i bytový fond. Shodou okolností se totiž objevil developer, který má zájem postavit v katastru Hulína dva bytové domy, každý asi o 16 bytech. „Ale to je zatím pouze v jednání. Bytové domy by v podstatě mohly vyrůst v prostorách, na kterou jsme nechávali zpracovat urbanistickou studii. Jedná se prostory bývalého areálu cukrovaru,“ dodal starosta.

TIP NA VÝLET - ZÁHLINICKÉ RYBNÍKY

Souśtava čtyř rybníků, to jsou Záhlinické rybníky nacházející se nedaleko Záhlinic. Jde o významné stanoviště a hnízdiště vodních a tažných ptáků. Rybníky v Záhlinicích byly budovány už od 14. století. V letech 1547 1573 je rozšířil olomoucký biskup Jan Dubravius. V 18. století byly rybníky vysušeny a přeměněny na pastviny. Rybníky byly obnoveny až v letech 1953 1981 Státním rybářstvím Přerov.

