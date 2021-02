HOLEŠOV Zdroj: Deník / Jakub Omelka

Rok založení: 1300

Počet obyvatel: 11560

Jaké Holešov řeší problémy?

Do plavek až za rok

Jednou z hlavních letošních investic je pro Holešov zahájení opravy plaveckého bazénu. Probíhat by pak měla po celý rok a se znovuotevřením se počítá v polovině příštího roku. „Byli bychom rádi, kdyby mohl ještě před začátkem rekonstrukce bazén pár měsíců fungovat,“ doufá starosta. Současná pandemická situace městu však nenahrává. „Finanční náročnost některých dílčích částí nás až překvapily. Jdeme proto do nějaké úspornější varianty,“ uvedl Seifert. I přesto se bude jednat o nejnákladnější letošní projekt, který už v době schvalování vyvolal živou diskusi nejen mezi zastupitely, ale také širokou veřejností.

Slavní rodáci

FRANTIŠEK XAVER RICHTER (*1709 Holešov 1789 Štrasburk), český barokní hudební skladatel, houslista, učitel hudby a zpěvák, představitel tzv. Mannheimské školy založené krajanem Janem Václavem Stamicem.



JOSEF DRÁSAL (*1841 Chromeč 1886 Holešov), nejvyšší člověk, který podle dochovaných údajů kdy žil v českých zemích.



VLADIMÍR KÝN (1923 Holešov 2004 Praha), sochař, výtvarník a ilustrátor, manžel akademické sochařky Jaroslavy Lukešové (19202007), otec českého architekta, historika architektury, odborného publicisty a vysokoškolského pedagoga Zdeňka Lukeše.

Tip na výlet - Malé muzeum kovářství Zdroj: Deník / Jakub Omelka

Kulturním a turistickým cílem je expozice Malého muzea kovářství v zámecké Zemanově kovárně. Letní víkendy tradičně patří ukázkám kovářské práce. V prostoru samotné kovárny a kovářské výhně se návštěvníci dozvědí základní informace o provozu panské a vesnické kovárny, seznámí se s její historií a vybavením. Nástroje a vybavení kovárny jsou instalovány tak, aby příchozí měli pocit, že je kovárna stále využívána a kovář pouze před chvílí někam odešel.

