BŘEST

První písemná zmínka: 1131

Počet obyvatel: 952

Na komíně mateřské školy v Břestu se nachází čapí hnízdo. Díky nainstalované kameře mohou lidé on-line sledovat život čapí rodinky, která na vysokém komíně hnízdí už poněkolikáté.

BŘEST - JAK JE TO S NOVÝM BYDLENÍM?

ROZHOVOR SE STAROSTOU

HANÁCKÉ KROJE, TO JE NÁDHERA

SLAVNÍ RODÁCI

Inocenc Ladislav Červinka (*1869 † 1952), správce oddělení Moravského muzea v Brně, konzervátor státního archeologického ústavu v Praze, numismatik, v oboru archeologie napsal přes 100 významných prací

P. Jan Bařina (*1863 †1943), opat a prelát augustiniánského kláštera v Brně, člen panské sněmovny, později poslanec Národního shromáždění, spisovatel, překladatel z polštiny a ruštiny.

JUDr. Josef Lochman (*1882 †1948), významný brněnský právník, pracoval pro T. Baťu, donátor obce.

Místo posledního odpočinku v novém

Už třetí etapou pokračuje rekonstrukce břestského hřbitova. Konkrétně jde o opravu hřbitovních zdí. „V první etapě se opravila vstupní brána a kříž. V rámci druhé etapy v roce 2018 se opravovala zeď ze strany silnice I/55. Nyní probíhá oprava zbylých asi 240 metrů zdi,“ uvedl starosta Břestu Jaromír Navrátil. Zeď pochází z roku 1935 a rekonstrukci už vyžadovala. „Chceme to mít na úrovni. Hřbitov je místo, kde nakonec skončíme všichni,“ řekl Navrátil. Právě probíhající třetí etapa vyjde zhruba na 3,7 milionu korun. Ani opravou zbylé části hřbitovní zdi však rekonstrukce nekončí. V další etapě přijde na řadu bývalá márnice. Stane se z ní provozní budova, kde bude umístěno nářadí, bude zde sociální zařízení. Své útočiště tam najde také hrobník a další zaměstnanci.

Cyklostezka pro bezpečnost dětí

Obec Břest získala stavební povolení na výstavbu cyklostezky z Břestu do Skaštic. „Děti ze Skaštic k nám jezdí do školy. Ale rodiče se je obávají pustit samotné na kole po cestě,“ říká starosta Břestu Jaromír Navrátil. „Nedivím se jim. Silnice je hodně frekventovaná. Kamiony si tudy zkracují cestu,“ uvádí Navrátil a dodává, že zatím se nepodařilo prosadit omezení či zákaz pro průjezd aut s velkou tonáží. Cyklostezku proto vítá o to víc.

Tip na výlet - Společenský areál Rajčula

nachází se na jižní straně obce Břestu

Pokud navštívíte Břest, určitě si naplánujte cestu do Společenského areálu Rajčula. Nabízí několik hřišť a povrchů nejen ke sportovnímu, ale i kulturnímu vyžití. Areál slouží všem občanům a zejména mladým jako místo k příjemnému strávení volného času. Na snímcích můžete vidět záběry centra obce.

