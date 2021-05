BOŘENOVICE Bořenovice.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

První písemná zmínka: 1373

Počet obyvatel: 200

K zajímavostem Bořenovic patří obecní zvonice. Tím, jak vypadá, je dokonalou raritou. Pravděpodobně byla postavena za vlády Marie Terezie. V celém Zlínském kraji najdete takové zvonice pouze čtyři.

Další keramická popelnice pro Bořenovice

Obec je vyhlášená také tříděním odpadu. „Stále tvrdím, že když umožníte lidem třídit doma, tak ta produkce se vždy zvedne. Když mám vedle sebe postavené ty popelnice, nemám důvod netřídit,“ tvrdí starosta obce Jakub Bednárek. A daří se. Od letošního roku, kdy vešel v platnost nový odpadový zákon, platí obce takzvané skládkovné od množství vyprodukovaného komunálního odpadu. Letošní limit je 200 kilogramů za rok na osobu. Bednárek upozorňuje, že pod tento limit se obec vejde bez problémů. „Nyní jsem na nějakých 60 procentech. A komunál dlouhodobě snižujeme,“ pokračuje Bednárek. Největší produkce komunálního odpadu je během zimy, z vytápění. „Občané jsou opravdu skvělí, uvědomělí,“ chválí spoluobčany Bednárek. Obec v loňském roce získala znovu takzvanou keramickou popelnici za nejlépe třídící obec v kraji do 500 obyvatel.

Po vzoru Bořenovic, které se ještě společně s Kurovicemi, před sedmi lety vydaly cestou „popelnice na tříděný odpad do každé rodiny“, nyní jednají i další obce a města.

Jiná situace byla, podle starosty, když byly pouze takzvaná sběrné hnízda. „Třídění bylo také dobré, ale stará babička si rozmyslí, jestli půjde s těmi pár lahvemi nějakých 300 metrů do popelnice. Starší lidi mají zažité, že je popelnice a do té se dává všechno,“ vysvětluje starosta

Kromě domácího třídění mohou na sběrném místě lidé odevzdat ještě nebezpečný odpad a objemný odpad, kontejner na textil, kontejner na menší kovy. Menší zájem je o kontejner na jedlý olej.

Popelnice a pejsci

Obec začala s výběrem místních poplatků. „V současnosti přijímáme pouze platby na bankovní účet, a to kvůli aktuální epidemické situaci. Na našich stránkách lidé najdou bližší informace“ uvedl starosta obce Jakub Bednárek. Za popelnice letos obec inkasuje 539 korun za osobu. „Za dům určený k individuální rekreaci budeme vybírat 539 korun za jeden takovýto objekt. Co se týče psů, tak za prvního psa budete hradit 50 Kč. Za každého dalšího psa pak 100 korun,“ dodává starosta. Úhrada poplatků přímo v kanceláři účetní na obecním úřadu bude možná až při lepší epidemické situaci. O zahájení tohoto výběru poplatků Vás budeme předem informovat.

Covid? Chybí sociální kontakt

I Bořenovice pocítily pandemii koronaviru. „Děláme co máme. Testujeme, nosíme respirátory. Chybí nám asi nejvíc sociální kontakt,“ říká starosta obce Jakub Bednárek.

„Dlouho jsme neměli kulturní akci, kde bychom se všichni potkali. Chybí mi možnost zajít si do hospody. Jak já bych šel. Kamarád řekl takovou pěknou větu: Já bych chtěl jít do hospody. Ne se opít, ale poslouchat ty blbý řeči. A na tom jsme se shodli. Tam vypnete hlavu. Povídají se všelijaké kraviny, ale je to ventil. A to chybí. Takhle jsme doma a všude se potkáváme jen s pandemií,“ doufá v brzké zlepšení situace Bednárek.

Tip na výlet - Poznejte holešovský zámek

cca 3 kilometry od obce Bořenovice

Raně barokní zámek je dominantou nedalekého města. Je to stavba s francouzským parkem a vodními kanály v Holešově, v dnešní podobě zřejmě z roku 1674. I když jsou zámecké sály bez mobiliáře, jistě vás zaujme příběh tohoto sídla, stejně jako nástropní malby, bohatá štuková výzdoba, honosný Velký sál, překrásná sala terrena, zámecká kaple či sklepení zámku zrekonstruované do podoby hudebního klubu.

