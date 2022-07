Armáda by měla předvést například 120 mm samohybný minomet PRAM a helikoptéru Mil Mi 171 nebo Mi 35.

„Přislíben je také průlet letounů JAS 39 Gripen,“ řekl Evžen Petřík, předseda spolku Biskupští manové z Kroměříže, který akci spolupořádá.

Moderní letadla doplní historické stroje.

„Po třech letech diváci opět uvidí statickou repliku letounu Spitfire Mk. IX, k vidění bude i originální cvičný „warbird“ Boeing Stearman z roku 1940. Piloti budou mít zázemí v dobovém táboře letců RAF,“ dodal Petřík.

Lákadlem bude i historická technika armády. Letos se vůbec poprvé v Kroměříži představí americké stroje z druhé světové války – nákladní vůz GMC, pásový transportér Weasel a polopásový obrněný transportér M3 Halftrack.

Tuzemské armádní vybavení zastoupí například obrněný automobil vz. 23 Želva, vozy Praga V3S, OT SKOT či BVP 1 a Bouře.

„Připravena je i přehlídka československé armády 20. let minulého století, na kterou se na koni přijede podívat i náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i tábory československých legií, armády z 30. let, a to včetně výcviku jezdectva, i tábor takzvaných svobodovců připomínající vznik naší jednotky na východní frontě v roce 1942, která se například podílela na osvobození ukrajinského hlavního města Kyjev od nacistických okupantů,“ přiblížil Petřík.

Hasiči předvedou ukázku zásahu u dopravní nehody. Policisté chystají ukázky jízdní policie, služebních psů i policejní helikoptéry. Celníci přivezou velký mobilní rentgen a také stánek, ve kterém ukážou zabavené věci.

Technické muzeum v Brně přiveze kromě obrněné techniky i několik variant vozidel Praga V3S, četnický autokar a dva historické autobusy, které budou návštěvníky vozit z výstaviště až k letišti.

„O dalších částech programu budeme informovat později,“ doplnila vedoucí radničního odboru Útvar tajemníka Petra Svačinová.

Den uniformovaných sborů se i letos uskuteční pod záštitou Ministerstva obrany ČR. Pořádá ho město Kroměříž, spolek Biskupští manové z Kroměříže a Technické muzeum v Brně.

„Na akci se budou kromě hasičů, policie, armády, celníků a Technického muzea prezentovat i Československá obec legionářská, 14. skautský oddíl sv. Františka z Assisi a kluby vojenské historie. Vstup na akci je zdarma, koná se za každého počasí,“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.