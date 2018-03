Dárci krve si za korunu odpočinou ve wellness centru

Speciální odměnu pro dobrovolné dárce krve přichystali ve spolupráci se všemi čtyřmi krajskými nemocnicemi v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích.

Každý, kdo přijde darovat krev od 1. do 30. dubna na transfúzní stanice nemocnic ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži, může za symbolickou korunu přijít do relaxačního centra karlovského wellness hotelu Horal.

„Vítáme každou akci, která pomůže k získání nových dárců krve, nezapomínáme však ani na naše stávající a pravidelné dobrovolné dárce. Akce Daruj krev a relaxuj je výborným benefitem pro všechny,“ uvedla primářka hematologicko-transfuzních oddělení v Krajské nemocnici T. Bati a ve Vsetínské nemocnici Jana Pelková.

Vstupenku do Wellness Horal mohou dárci krve využít k pobytu v délce 4,5 hodiny ve všech prostorách relaxačního centra ve všedních dnech od 1. dubna do 31. května s výjimkou víkendů 26. 4. až 1. 5. a 4. až 8. 5. K získání výhody stačí prokázat se při příchodu kartičkou dárce vybrané transfúzní stanice s termínem odběru od 1. do 30. dubna 2018.

„Víme, že dárců krve stále není dost. Rádi touto formou pomůžeme podpořit dobrou věc a odměnit dobrovolníky. Akci letos pořádáme již potřetí,“ uvedl ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.