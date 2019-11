„Nejprve se vyklízely prostory budov. Pracovníci odvezli těžko uvěřitelných 7,5 tuny komunálního odpadu. Nyní už dělníci odstranili střešní krytinu a klempířské prvky,“ popsal práce místostarosta Karel Holík. Těžká bourací technika by měla přijít na řadu v tomto týdnu v závislosti na počasí. Demolice přijde zhruba na 480 tisíc korun. Obě budovy bývaly nelegálně obývány a neplatiči do budov natahovali elektřinu kabely z obytných budov navzdory bezpečnostním předpisům.

Rušení hospodářských budov je součástí postupného vystěhovávání obyvatel Račína a zrušení lokality, která je dlouhodobě problematická. Jejich odstranění je nezbytné nejen podle zastupitelů, ale i podle starousedlíků. Na sousedské neshody, hluk i na chování jejich obyvatel si totiž stěžují mnozí obyvatelé Dolních zahrad.

„V létě nemůžu být na zahrádce, protože u sousedů je hrozný hluk a rámus. Když jsem je byla slušně poprosit, aby hudbu ztlumili, začali mi sprostě nadávat a nakonec jsem se bála, abych nedostala ránu. Sprostá mluva a otravování jsou tady běžné,“ popsala soužití se sociálně slabými obyvateli Anežka Moníková.

Neplatiče vystěhují, platiče přestěhují

Neplatiče plánují kroměřížští zastupitelé zcela vystěhovat, platící nájemníky přestěhují jinam.

„Když spolupráce funguje a lidé platí, tak jim chceme dát šanci. Proto je zařadíme mezi ostatní žadatele o sociální bydlení a přestěhujeme je do jiných městských domů. Určitě je neplánujeme přestěhovat z jednoho ghetta do druhého,“ zdůraznil Karel Holík. Slíbil také, že město zkoordinuje bourání domů a přidělování bytů tak, aby se platící nájemníci neocitli bez bydlení.

Pro některé obyvatele Dolních zahrad ale přichází řešení příliš pozdě.

„Město mělo reagovat daleko dřív. Například sem nemělo stěhovat další obyvatele, když vědělo, že život v ghettu všechno ještě zhorší. Už léta situaci řešíme, pořád nám něco slibují, ale stále se nic neděje. Dokonce jsme chtěli založit občanský výbor, který by situaci s městem řešil, ale radnice nám to nepovolila. Nemyslím si, že by se teď mělo něco změnit,“ postěžovala si Anežka Moníková.

V lokalitě je nyní třináct obydlených bytů se zhruba čtyřiceti nájemníky. Byty jsou městské a spravují je Kroměřížské technické služby, které podaly na neplatiče z Račína desítku žalob na zaplacení dlužné částky a také žaloby na vyklizení bytu. Zastupitelé se už dříve postarali o demolici dvou obytných domů a jedné hospodářské budovy.