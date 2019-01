Kroměřížsko - Na úseku dálnice D1 z Kroměříže do Brna chybějí stále benzinové pumpy a odpočívadla. O jejich vybudování se přitom mluví od počátku stavby dálnice, situace se ale dál nezměnila a řidiči mohou nejblíž natankovat u Vyškova.

Na úseku D1 z Kroměříže do Brna se s čerpacími stanicemi od začátku počítá, žádný termín ale dál stanoven není

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) s výstavbou benzinek počítá, termín však stále není jasný. „Počítáme s čerpacími stanicemi na obou stranách dálnice D1 na 249. kilometru, kde se nachází odpočívka Křenovice," upřesnila pro Deník vedoucí oddělení komunikace ŘSD Martina Vápeníková.

Obdobná je situace také na trase z Kroměříže do Otrokovic na rychlostní silnici R55. Ani na této trase není žádná benzinová pumpa k dispozici. ŘSD tady plánuje do budoucna dvě čerpací stanice, umístěny by měly být u nedokončené odpočívky u Kurovic.

Kdy se ale řidiči benzinek dočkají, není jasné ani v tomto případě. „U odpočívky Kurovice zbývá dořešit několik technických aspektů zejména v souvislosti s inženýrskými sítěmi předtím, než bude možné zahájit výběrové řízení," dodala Vápeníková.

Doplnila také, že jiná odpočívadla na zprovozněných úsecích D1 a R55 plánována zatím nejsou. V souvislosti s přechodem části ŘSD na akciovou společnost je ale uvažováno více modelů provozování odpočívek.

„Ve věci zatím nebylo definitivně rozhodnuto," podotkla Vápeníková. V současné době prý nelze vzhledem k náročnosti všech souvisejících procesů přesně stanovit datum zprovoznění čerpacích stanic na předmětných odpočívkách.

„Je však také v zájmu Ředitelství silnic a dálnic, aby tato doba byla co možná nejkratší," tvrdí mluvčí.

Někteří řidiči si tak zatím už zvykli, v nádrži si nechávají rezervu a tankují, kde se dá. „Jezdím tudy pravidelně a stačí mi benzinka v Kroměříži a u Vyškova. Takže tankování v tomto úseku moc neřeším, není to zas taková dálka," míní třeba motorista Tomáš Vacula ze Zlína.

Naopak David Procházka z Kroměříže by benzinovou pumpu v úseku uvítal. „Vzdálenost sice není tak hrozná, ale na škodu by benzinka určitě nebyla. Když člověk jede z Brna na Zlín, musí zbytečně zajíždět do Kroměříže. Byl bych rozhodně pro," dodal řidič.

„Je příjemné mít tu možnost"

Nejen kvůli tankování, poznamenala Jana Blažková ze Zlína. „Je příjemné moct se zastavit na kafe, časopis nebo nějakou sladkost," pousmála se řidička.

„Navíc se stane, že někdy jedeme s dětmi, takže uvítáme i možnost toalety," dodala.