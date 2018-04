Cyklostezku v Kroměříži otevřeli, lávku město asi zprovozní v květnu

Jedna uzavírka skončila o víkendu, konec druhé se ale blíží také. Zatímco cyklostezku z Kroměříže do Kvasic zprovoznili po vykácení stromů, jež hrozily pádem, lávka pro pěší přes Moravu prošla kontrolou: a podle posudku expertů je v dobrém stavu.

Kroměřížská lávka přes řeku Moravu zůstala od pátku 15. prosince uzavřená. To potrvá minimálně do poloviny ledna, kdy most čeká diagnostika.Foto: Deník / Klusáková Kristýna

Odborníci z brněnského Vysokého učení technického proto zřejmě v květnu doporučí, aby ji radnice znovu otevřela pro veřejnost.

K opatření na hojně využívané cyklostezce do Kvasic muselo město přistoupit na konci ledna. Na cyklostezku tehdy spadlo několik stromů a jeden z nich těsně minul projíždějícího cyklistu. Radnice jednala o řešení situace se správcem porostu, kterým jsou Lesy ČR. „V nejbližším okolí cyklostezky z Trávnických zahrádek do Kvasic bylo poté vytěženo bezmála čtyři sta stromů. Uzavření komunikace bylo nutné kvůli bezpečnosti,“ řekl kroměřížský místostarosta Marek Šindler. Lávku přes Moravu pro změnu město preventivně uzavřelo loni v prosinci, protože má stejnou konstrukci jako most, který se zřítil v pražské Tróji. Podle odborníků město pravděpodobně dostane garanci bezpečnosti na dva až tři roky. Lávka byla postavena v roce 1984. Je dlouhá 76 metrů, délka nosné konstrukce lávky je 63 metrů. Odolala při velkých povodních v roce 1997, kdy pouze přišla o zábradlí, které bylo tehdy odstraněno, aby nezachytávalo naplavené větve a stromy. Po záplavách bylo zábradlí instalováno zpět a lávka byla zkontrolována, bez poškození přežila i povodně v letech 2006 a 2010. ČTĚTE TAKÉ: Pozor, padají stromy! Město raději nechalo uzavřít cyklostezku do Kvasic ČTĚTE TAKÉ: Zápisy do škol v Kroměříži zkomplikuje uzavřená lávka. Docházku už ne

Autor: Lukáš Pařenica