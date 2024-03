S budováním cyklostezky mezi místními částmi Kroměříže Kotojedy a Vážany začnou stavbaři nejspíš v dubnu. Hotová by měla být do konce letošního října.

Cyklostezka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Matej Slávik

Cyklostezku postaví společnost Stavby SR Kotojedy. Náklady činí zhruba 9,4 milionu korun.

„Z této částky městu ale asi 7,6 milionu korun pokryje dotace z evropských fondů. Díky tomu za přijatelné peníze propojíme dvě místní části, mezi nimiž se občané budou moci pohybovat bezpečně,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Stavba by měla začít v dubnu a hotová by měla být do konce října.

„Zhruba 500 metrů dlouhá stezka pro chodce i cyklisty začíná u železničního přejezdu mezi Kotojedy a Vážany, povede kolem stávající silnice a končí ve Vážanech v ulici Lesní asi 65 metrů za vjezdem do Domova pro seniory Vážany,“ sdělil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Součástí smíšené stezky bude dřevěná lávka přes vodoteč Kotojedka a také odpočinkové místo s mobiliářem.

„Po dokončení cyklostezky už chodci a cyklisté nebudou muset používat relativně frekventovanou silnici a snáze se dostanou do Vážan nebo v opačném směru do Kotojed a do areálu Hvězda,“ doplnil místostarosta Karel Holík s tím, že další projekty v oblasti cyklodopravy radnice připravuje.