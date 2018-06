Cyklostezka z Kroměříže do Postoupek má být hotová na podzim 2019

Radnice v Kroměříži pokročila v přípravách stavby cyklostezky do místní části Postoupky. Je už vydáno pravomocné územní rozhodnutí a dohodnut termín výluky na železnici, která je nutná kvůli stavbě podjezdu pod tratí.

Cyklostezka. Ilustrační fotoFoto: Deník/Přemysl Spěvák

„Výluka bude trvat deset dní a je plánována na září příštího roku,“ upřesnil místostarosta města Pavel Motyčka.

Cyklostezka má být součástí takzvané arcibiskupské stezky vedoucí až do Olomouce, navržena je na komunikaci od vodní elektrárny na Strži a má být dlouhá 430 metrů. Odhad nákladů se pohybuje kolem devíti milionů korun.

„O několik milionů korun ji ale prodraží zmíněná výluka na železnici, bez které bohužel stavba cyklostezky není možná,“ dodal cyklokoordinátor radnice Viliam Staněk.

Město chce získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, mohla by činit až 85 procent stavebních nákladů.

Cyklostezka by měla být hotová do konce roku 2019, kroměřížská radnice chystá i stavbu cyklostezky do sousední obce Rataje, konkrétně do její části Sobělice.