„Ani vám nebudu vykládat, kolikrát jsem málem sletěl z kola, když jsem mezi stromy neviděl náhodného pejskaře nebo psa,“ kroutí hlavou cyklista Martin Benda, který na trase Chvalčov-Bystřice jezdí několikrát do týdne.

Takzvané „zadničky“, jak místní říkají lesní cestě podél Bystřičky na okraji města, si ale i přes hrubý terén a hojný výskyt chodců vybírají cyklisti kvůli bezpečí raději než frekventovanou silnici na druhém břehu.

“Lidé z Bystřice i sousedního Chvalčova již dlouhodobě volají po bezpečném propojení s městem, zejména kvůli každodenní dojížďce do zaměstnání, škol či obchodů. Současně si však také město uvědomovalo nutnost nové cyklostezky, jejíž stavba je jak v zájmu občanů, tak jeho samotného,” uvedla vedoucí oddělení strategického plánování a projektového řízení města Kateřina Škarpichová.

První plánovaný úsek cyklostezky, která by se měla stavět od poloviny července do října letošního roku, se napojí na již stávající cyklotrasu v městském parku Zahájené a bude končit u mostu za železniční tratí. Tento úsek je společný pro cyklisty I chodce.

„Stavební práce budou dělány souběžně v celé délce trasy. Je nutné počítat s omezením pohybu pěších a cyklistů v obou směrech trasy. Bystřičany budeme včas informovat přes webové stránky, Facebook a mobilní rozhlas,” ubezpečila Škarpichová.

Druhý úsek, který vede od mostu v ulici Vsetínská přes zelenou plochu nad stávající pěšinou “zadničky” ke katastru obce Chvalčov, je navržen jako samostatná stezka pro cyklisty, přičemž chodci mohou dál využívat stávající, nyní už bezpečnější pěšinu podél Bystřičky.

Cyklostezku místní vítají

“Chodím tady na procházku s dcerou když jsme na návštěvě u bratra. Pokud ji vedu za ruku vedle sebe, každou chvíli někdo zvoní nebo žádá o průjezd. Zadničky jsou na kola a chodce zároveň moc úzké. Cyklostezka je tady rozhodně nutná,” postěžovala si maminka Alena Bártková.

Kvůli přes půl kilometru dlouhé cyklotrase muselo město pokácet také stromy, které stály v cestě.

“Kácení bylo nezbytné v druhém úseku. Vše bylo řádně povoleno. Město vysadí čtyřiadvacet nových dřevin ve vybrané lokalitě,” vysvětlila Škarpichová

Cyklostezka vyjde Bystřici pod Hostýnem na téměř 4,6 milionu korun, přičemž více než polovinu zaplatí město ze získaných dotací. Stavaři podél trasy vybudují také veřejné osvětlení a připojí navazující chodníky a silnice.

Svou část trasy, která bude navazovat na tu bystřickou, by měl v budoucnu vybudovat také Chvalčov, přípravné práce ale probíhají velice pomalu.

„Stezka se zatím nachází ve stadiu projektové přípravy,” sdělil starosta Chvalčova Antonín Stodůlka.

Dlouhodobě se také počítá s vybudováním cyklopointu za restaurací Říka, u kterého by mělo vyrůst parkoviště, odpočívadlo pro cyklisty s myčkou na kola či sociálním zařízením. Tento bod by se měl stát pomyslnou branou do Hostýnských vrchů. Kdy se ale začne stavět není vůbec známo. “U cyklopointu žádný relevantní posun není,” uzavřel Stodůlka.