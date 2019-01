Cyklisto, sesedni! v kraji nezabírá

Zlínský kraj – Přechody pro chodce, lávky a podchody pro pěší, chodníky. To jsou hlavní místa, kde cyklisté nemají co dělat, a přesto se jich tam ve Zlínském kraji rojí stále spousty. A i přes snahu republikové i městské policie se to nejspíš jen tak nezmění.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Osmadvacetiletý Pavel Tesaříček ze Zlína, který je profesionálním řidičem jedné rozvozové firmy, o tom ví své. „Jezdím po celém kraji a není den, kdy bych se nevztekl kvůli chování nějakého cyklisty. Úplně nejhorší je to v Uherském Hradišti a Otrokovicích,“ míní Tesaříček. Městští policisté z Otrokovic to nevyvracejí. „Z praxe víme, že někteří cyklisté jsou neukáznění a dopravní předpisy, značky a další pokyny nerespektují. Proto je strážníci pravidelně kontrolují a zaměřují se hlavně na vytipovaná místa,“ potvrdila mluvčí města Otrokovice Lenka Krupková. Mezi problémové úseky podle ní patří třída T. Bati, kde vedle chodníku vede cyklostezka, a ačkoli tam cyklisté mají přes silnici vyznačenou řadu přejezdů, moc to neřeší a jezdí i přes přechody pro chodce. „Navíc častokrát ani nepřibrzdí a vjedou přímo před projíždějící auto. Už několikrát jsem tam málem nějakého srazil,“ zlobí se řidič Tesaříček. Cyklisté ignorující předpisy jezdí v Otrokovicích také podjezdem pod kolejemi mezi ulicemi třída T. Bati a Třebízského. A podobně je to i na dřevěné lávce přes Dřevnici, která spojuje ulice Nábřežní a J. Jabůrkové. Častokrát tam ke kolizi s chodcem chybí jen kousek. „Někteří tam jezdí skutečně jako blázni, hlavně důchodce častokrát hodně vyděsí, když kolem nich z ničeho nic prosviští,“ kroutí hlavou Petra Pálková z Otrokovic. Domluvy i pokuty Mluvčí města Lenka Krupková dodala, že s přistiženým nedisciplinovaným cyklistou situaci strážníci řeší na místě. „Podle stupně jeho provinění pak řeší věc domluvou nebo uloží pokutu, která může být ve výši až 2000 korun,“ dodala. Přišlápnout brzdový pedál až na podlahu často musejí také řidiči projíždějící Valašským Meziříčím. Několikrát už k tomu byl neohleduplným cyklistou donucen i sám ředitel tamní městské policie Jan Camfrla. „Někteří si opravdu pletou přechody s cyklistickou dráhou. Najíždějí na ně z chodníků, na což nemají sebemenší právo. Párkrát už jsem musel vystoupit z auta a důrazně dotyčnému vysvětlit, že tam nemá co dělat,“ podotkl Camfrla. Někdy mají cyklisté popito Nejhorší podle něj je, že přes přechody pro chodce přejíždějí na kolech i rodiče s dětmi a riskují své i jejich životy. Jedním z řady důkazů je i nehoda, která se stala v květnu 2009 u Domu kultury v Kroměříži. Cyklista tehdy vysokou rychlostí najížděl z chodníku na přechod přes vedlejší cestu, ale v tutéž chvíli z hlavní silnice odbočilo vpravo osobní auto a cyklista do něj z boku narazil. Utrpěl otřes mozku. „S některými cyklisty je ve městě samozřejmě problém. Řada z nich si k neukázněnosti přidá ještě alkohol a rázem je z toho nehoda. Proto se musejí připravit na další důsledné kontroly,“ varoval ředitel Městské policie Kroměříž Miloslav Skřebský. V Uherském Hradišti právě kvůli nezákonnému chování řidičů kol zhruba před dvěma lety republiková policie zřídila přímo cyklohlídku. „Celou tu dobu kolaře vlastně učí, jak se chovat. Třeba že když z bodu A do bodu B vede silnice i cyklostezka, jsou povinni využít právě stezku a na cestu nesmí, i když tam není vyloženě zákaz vjezdu cyklistů,“ přiblížil mluvčí uherskohradišťské státní policie Aleš Mergental. Nejvíc nešvarů se podle něj objevuje v centru Uherského Hradiště, protože je cyklostezkami doslova protkané. To Deníku ostatně potvrdil i profesionální řidič Pavel Tesaříček. „Je ale pravda, že policisty na kolech v Hradišti potkávám celkem často. Ovšem mám strach, že je to stejně k ničemu, protože lidé jsou nepoučitelní. Chytí se za nos, až když se něco stane. A jelikož je auto o dost silnější než cyklista, stane se dost možná to nejhorší,“ kroutí nechápavě hlavou motorista.

Autor: Šárka Vavříková