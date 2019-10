Spolek Kolem KM, který se snaží zasadit o lepší podmínky pro cykloturistiku v Kroměříži a okolí, v minulém týdnu nařknul kroměřížskou radnici, že chce opětovně zakázat vjezd cyklistům do Vodní ulice ze směru od Velkého náměstí.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Vyplývá to z usnesení rady města, která jej nedávno schválila na návrh dopravní komise. Opatření by mělo být realizováno do konce listopadu letošního roku, pravděpodobně v návaznosti na ukončení stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí povrchu ulice,“ uvedl ve svém prohlášení spolek.