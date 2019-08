Cyklisté musí v tomto úseku u betonové lávky přes Bystřičku sesednout z kola. Druhý úsek pokračuje od silničního mostu v ulici Vsetínská lesním porostem podél Bystřičky až k obci Chvalčov. Trasa by měla vést mimo nebezpečné úseky.

„Plánovaná cyklostezka odvádí cyklisty z frekventované cesty, která směřuje přes Hostýnské vrchy na Vsetín. Navíc se vyhýbá velmi problematickému a nebezpečnému podjezdu pod železniční tratí mezi ulicemi Havlíčkova a Vsetínská,“ uvedla vedoucí oddělení strategického plánování Kateřina Škarpichová.

Nový úsek cyklostezky by měl zajistit bezpečný pohyb cyklistů, kteří dojíždějí z Chvalčova do Bystřice za prací nebo do školy. Část trasy využijí také chodci.

„První úsek je plánován jako stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Druhý úsek bude už samostatná stezka pro cyklisty. Chodci mohou pokračovat stávající pěšinou podél Bystřičky. Protože už po ní nebudou jezdit cyklisté, stane se pěšina pro chodce bezpečnější,“ vysvětlila Škarpichová.

Město plánuje oba úseky cyklostezky postavit společně.

Dohromady jsou dlouhé přes půl kilometru.

Lesní porost u Bystřičky by neměl dojít k velké úhoně, trasa vede tak, aby se pokácelo co nejméně stromů.

Dělníci ke stezce vybudují veřejné osvětlení a připojí chodníky a silnice, které se na trasu napojují.

Oprava čeká i navazující silnici na Chvalčov. Práce na cyklostezce potrvají šest až sedm měsíců.