Zlínský kraj - Téměř devadesát cyklistů, kteří od začátku roku havarovali na cestách ve Zlínském kraji, evidují policisté. Pro dva znich to bohužel byla jízda poslední, střet nepřežili. Podle policistů přitom stačí, aby mimo povinnou výbavu měli bicyklisté ochranné přilby.

Ilustrační obrázek | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

K zatím poslední nehodě cyklisty došlo v úterý odpoledne v Dolní Lhotě na Zlínsku. Těžká zranění při ní utrpěl dvaašedesátile­tý muž.

„Cyklista najel těsně vedle náklaďáku. Muž na kole podle všeho vjel na částečně zahrnutý výkop, zavrávoral, řidítky zavadil o nákladní auto a upadl na obrubník. Utrpěl otřes mozku a zlomeninu klíční kosti,“ sdělila mluvčí zlínské policie Jana Bartíková.

Policisté zjistili, že za nehodu podle všeho může sám senior. „Nevěnoval se plně řízení a je možné, že jel i pod vlivem alkoholu. Dechovou zkoušku jsme však u něj s ohledem na zranění nedělali. Výsledek budeme vědět z rozboru krve, kterou odebrali lékaři Baťovy krajské nemocnice, kde je muž hospitalizován,“ vysvětlila mluvčí.

Dodala, že jen na Zlínsku šlo letoso osmatřicátou nehodu s cyklistou. O něco lépe jsou na tom ostatní okresy kraje.

Do konce června se na Slovácku stalo dvaadvacet srážek s cyklisty, na Vsetínsku šestnáct a deset dalších řešili policisté z Kroměřížska.

Právě v Bystřici pod Hostýnem před dvěma týdny přišel o svůj život sedmaosmdesátiletý muž. Vjel totiž na kole do dráhy osobnímu autu a náraz nepřežil. Druhý smrtelný úraz se stal v únoru na Zlínsku. Tam srazil řidič třiačtyřicetiletého cyklistu.

Podle statistik Besipu více než polovina vážných i smrtelných úrazů na kole se stane v důsledku toho, že cyklisté nepoužívají ochranné přilby. Ty jsou totiž povinné jen u dětí do osmnácti let.

Přitom například pád z kola v patnáctikilo­metrové rychlosti odpovídá nárazu na beton z výšky jednoho metru. „Pád z kola v pětadvaceti­kilometrové rychlosti už se rovná skoku z výšky dvou a půl metru hlavou dolů na beton,“ vysvětlila Bartíková.

Mnohem horší následy mívá kolize přímo mezi kolem a autem. Pokud dojde k přímému střetu, kdy cyklista jede 15 km/h a auto 35 km/h, utrpí cyklista náraz rovnající se pádu z deseti metrů.

Na to, zda cyklisté mají povinnou výbavu, či ne, však policisté žádnou speciální akci nechystají. „Kontrolujeme to buď v rámci běžných dopravních akcí, a nebo v případě šetření nehody,“ konstatovala policejní mluvčí.

V tomto ohledu jsou aktivnější strážníci. Ti totiž mají svou cyklohlídku, která nezřídka zabrousí i na cyklistické trasy a bedlivě sleduje, zda se jezdci na kolech chovají podle předpisů.

Povinná výbava kola:

– přední bílá odrazka

– zadní červená odrazka

– oranžové odrazky na pedálech a v paprscích kol (mohou být doplněny reflexními proužky na botách a oděvu).

– za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu

– cyklistická přilba je povinná jen do osmnácti let

Cyklopravidla:

- pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je na křižovatce se semafory zřízený pruh pro cyklisty, musí je využít

- na silnici se na kole jezdí při pravém okraji vozovky, pokud tím nejsou ohrožováni a ani omezováni chodci, smí jet cyklista po pravé krajnici

- cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou

- dítě do deseti let smí na silnici jen v doprovodu osoby, které už bylo patnáct let ( to však neplatí to pro cyklostezku nebo obytnou a pěší zónu)

- cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu

- předjíždět nebo objíždět auto lez z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici. Pouze ale v případě, že je vpravo od vozidel dostatek místa.

- kolo lze vést vedle sebe. Nesmí však ohrozit ostatní chodce, jinak musí cyklista jít po pravé krajnici nebo okraji silnice.

- za jízdu po chodníku, po přechodu pro chodce nebo za chybějící součásti povinné výbavy viníkovi hrozí na místě přestupku až 2000 korun