Zbořením přístřešku se problém nevyřeší

Na facebookových stránkách města Vsetína se to neobešlo bez odezvy. Část diskutujících bourání kvituje, jiní postup starosty kritizují. Tvrdí, že problém s bezdomovci se tím nevyřešil. Obyvatelé přístřešků se totiž jen přesunuli, a to pod most k parkovišti pod nadjezdem.

„Zboření přístřešku problém nevyřeší, lidé se pouze přesunou jinam,“ potvrdil Miroslav Ildža, ředitel organizace Elim Vsetín, která ve městě provozuje azylový dům, noclehárnu a denní centrum.

„Problematika bezdomovectví se nedá vyřešit za měsíc ani rok. Ti lidé mají závislosti, dluhy, stojí na úplném okraji společnosti. Je to běh na dlouhou trať. A někteří žijí tímto způsobem dobrovolně a nehodlají na něm nic měnit,“ uzavírá Miroslav Ildža.

Ve Vsetíně je zhruba čtyřicítka lidí bez domova, 30 mužů a 10 žen, kteří využívají denní centrum a terénní program. V azylovém domě bydlí dalších 36 osob, ostatní přežívají venku.

„Co bude s lidmi, kteří se povalují v parku u Bečvy, na Trávnikách, Rybníkách? Proč jim někdo nepomůže postavit se na nohy?“ ptá se na Facebooku například uživatelka Anna.

Čunkovo řešení

Starosta Vsetína Jiří Čunek se stal pověstný svým řešením „sociálních problémů“ už v roce 2006. Tehdy nechal z chátrajícího pavlačového domu u polikliniky, který byl vzápětí zbořen, vystěhovat 36 romských rodin. Dům byl místními přezdívaný jako „dům hrůzy“.

Nové bydlení našli Romové ve dvou domech smontovaných z obytných buněk v místní části Poschla.

Poschlá stojí 10 let, Romové chtějí do města

Část Romů se pak musela vystěhovat mimo Vsetín. Tento postup vzbudil mediální ohlas napříč republikou. Vsetínská radnice v čele s Čunkem jím pobouřila romské organizace i ochránce lidských práv.

Celá věc se v roce 2008 dostala až k soudu. Zhruba 50 vystěhovaných lidí požadovalo celkem 5,6 milionu korun za utrpěnou psychickou újmu. V roce 2011 přiřkl Vrchní soud v Olomouci 25 z nich omluvu a odškodnění ve výši 302 tisíc korun.