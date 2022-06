Mezi lidmi jsou prý stále nejoblíbenější větrníky, špičky či různé minizákusky. „Pečeme ale i dorty na svatby a křtiny. V říjnu jsme taky otevřeli pobočku v kroměřížské Albertově ulici, kde zase lidem nejvíce chutnají minizákusky – vezmou si totiž raději tři menší, aby vyzkoušeli různé chutě,“ vysvětluje Kunová s tím, že nejvíce zakázek mívají tradičně okolo Vánoc a Velikonoc.

„Naši zákazníci mají taky třeba hodně rádi vanilkové rohlíčky, tak je děláme po celý rok. Jsou totiž oblíbené i v létě - není tam žádný krém, takže to neteče,“ usmívá se Kunová.

Otevřeli novou pobočku v době pandemie

Že bylo otevření druhé pobočky v Kroměříži v dobách koronaviru opravdu odvážným krokem, přiznává i sama Miroslava Kunová. „Uvažovali jsme nad další prodejnou už delší dobu. Pak se nám naskytly prostory, které se nám hodně líbily, tak jsme do toho prostě šli. Samozřejmě, že jsme z toho měli strach a to obzvlášť v této době, ale zkusili jsme to a nelitujeme. Lidé se tam naučili nakupovat,“ říká.

V Kroměříži jim také pomohlo jejich, už poměrně známé, jméno. Lidé si tam tak našli cestu mnohem rychleji. „Je to tak, protože třeba okolo Vánoc nám do Zdounek jezdí třetina zákazníků právě z Kroměříže a už tady byly takové ozvy, že je škoda, že tam nemáme nějakou pobočku. Takže jsme se do toho pustili i s ohledem na tento faktor,“ dodává.

Jsme rádi za každého zákazníka

Kunová však přiznává, že pandemie koronaviru s provozem cukrárny hodně zamávala. „Nejprve jsme měli úplně zavřeno, později jsme zkusili alespoň výdejní okénko – jenže po týdnu jsme to vzdali, vůbec se nám to nevyplatilo. Lidé se tehdy během první vlny dost báli a navíc nebyly žádné oslavy a podobné akce, takže jsme neměli ani žádné zakázky na dorty,“ vzpomíná.

Cukrárnu tak otevřeli zase až v létě, avšak hned na podzim přišly další restrikce. „Museli jsme to tady mít ohrazeno páskou a lidé u nás nesměli sedět. Takže jsme všechno prodávali jen s sebou do ruky. Bylo to slabé, ale zároveň to bylo rozhodně lepší než mít úplně zavřeno. Byli jsme rádi doslova za každého zákazníka,“ přiznává Kunová.

Lidé se odnaučili sedět v cukrárně

Od té doby už lidé v cukrárně nesedávají téměř vůbec. „Hodně lidí se během covidu odnaučilo prostě jen tak sedět v cukrárně – dát si tady zákusek či kávu. Většina zákazníků prostě přijde, nakoupí si a zase jde. A co do počtu je jich také méně než bylo před covidem,“ prozrazuje.

Cukrárna také v současnosti bojuje se zvyšujícími se cenami energií a surovin. „Všechno jde nahoru. Lidé si třeba někdy stěžují, že se neustále zvyšují ceny, ale když vám přivezou zboží a během čtvrt roku je dvakrát zdraženo, tak se to do ceny zákusků prostě promítne. My to bohužel neovlivníme. Jedině, že bychom vůbec nepekli, jenže to by se zase neprodávalo,“ směje se Kunová.

A kolik lidí se na provozu Zdounecké cukrárny podílí? „Tady ve Zdounkách jsme tři a v Kroměříži jeden – můj manžel, který dlouhá léta jezdil s kamionem, ale ze zdravotních důvodů toho musel nechat. Tak jsme se rozhodli, že do toho tady půjdeme společně. Ráno si vždycky přijede pro zákusky, tam si to naskladní a prodává. Večer se sejdeme a řekne mi, co prodal, abych to mohla zase na ráno nachystat. A tak dokola,“ uzavírá s úsměvem na tváři Kunová.