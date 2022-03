I když cukrářka Radka Otavová nejprve začínala s klasickými figurkovými dorty, které mnozí znají z cukráren, brzy zjistila, že její cesta povede jinam. „Figurkové dorty už většinou odmítám. Nemyslím to zle, ale jsou to prostě typické dorty, které najdete v každé cukrárně. Já se věnuju 3D dortů, které jsou úplně něco jiného,“ usmívá se cukrářka.

Super Mario, Pat a Mat, všechny možné postavičky z animovaných filmů a nepřeberné množství zvířat. A právě o dorty na motivy zvířat je mezi lidmi největší zájem. „Nejčastěji si zákazníci vybírají svého mazlíčka. Zvířat jako takových jsem už dělala opravdu hodně,“ přiznává Otavová.

Stále se ale najdou taková, která ještě nedělala. „Chtěla bych si zkusit třeba geparda, jaguára, lva, nebo krokodýla. Ale na něj tedy nemám dostatečný chladící prostor. Ten už by se mi asi do ledničky nevešel,“ krčí rameny cukrářka.

I šest dortů týdně

Radka Otavová je původem z Brna, kde také s pečením dortů začínala. „V Brně jsem byla v tomto ohledu opravdu rozjetá a dělala čtyři až třeba šest dortů za týden. Pak jsem se přestěhovala do Přílep, kde peču asi tři čtvrtě roku. Tady zatím dělávám tak dva až tři dorty týdně, když je dobré období,“ přiznává Otavová a zároveň dodává, že některé poptávky zákazníků rovnou odmítá.

„Je to asi moje blbost, ale pokud mě zadané téma dortu nebaví, nebo nijak nenadchne, tak to prostě nedělám. Pořád se řídím hlavně tím, že práce by měla být v první řadě koníčkem,“ je přesvědčena.

Čtyřicetikilové slůně

Za pomyslný životní dort považuje čtyřicetikilového slona. „To bylo opravdu hodně velké, dodnes na to vzpomínám. Byl totiž pro asi 250 lidí, proto ta váha,“ vzpomíná Otavová.

Limitem pro ni byla jen lednička a vlastní výška. „Musela jsem toho sloníka tvarovat tak, jak mi dovolila lednička a taky, abych na něj vůbec dosáhla,“ směje se cukrářka s tím, že jednou by i tento dort chtěla překonat. „Rozhodně bych chtěla zkusit udělat třeba ještě větší, tak uvidíme,“ dodává.

Při převozu ani nedýchám

U podobně velkých dortů je hlavním problémem jejich převoz. „Tehdy jsme ho odváželi přímo my a ještě k tomu dost daleko, takže to bylo opravdu náročné. Nejprve jsme pustili klimatizaci naplno, abychom pořádně vychladili auto. No a pak jsme celou cestu museli hlídat, aby se nic nestalo. Měla jsem obavy hlavně o chobot, naštěstí ale všechno dobře dopadlo,“ usmívá se.

Většinou si ale lidé dort odvážejí sami. „To zase ani nedýchám a čekám, než se mi ozvou, že dorazili v pořádku a dortu se nic nestalo,“ přiznává Otavová s tím, že předáním dortu zákazníkovi to pro ni nekončí.

Někdy je nejlepší sázka na osvědčenou klasiku

A jak je to s příchutí? „Úplně nejoblíbenější je rozhodně čokoláda a vanilka. V létě zase lidé chtějí ty svěží - ovocné příchutě. Často si zákazníci žádají i třeba pistácii či mandle. Rozhodující ale také častokrát je to, pro kolik lidí je dort určen. U větších skupin je totiž lepší vsadit na osvědčenou klasiku, která chutná všem,“ uzavírá Radka Otavová.