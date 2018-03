Čtyřicáté čtvrté kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár Deníku pro rok 2017

Pustili jste mě na radnici, pustíte mne i do Senátu? zní hlavní motto dalšího známého kandidáta do Senátu v květnových doplňovacích volbách. Je jím oblíbený i kritizovaný primátor Zlína Miroslav Adámek (STAN). Ve zvládnutí obou funkcí v případě zvolení potíž nevidí. „Zvládli to i jiní,“ řekl Adámek.