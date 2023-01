Čtyři tisíce let staré šípy z Holešova zabíjely lidi, potvrdili to vědci

Měří několik milimetrů, nejvýš pár centimetrů, přesto byly před čtyřmi tisíci lety záměrně vyrobeny tak, aby zabily člověka. Městské muzeum a galerie v Holešově vlastní jeden z největších souborů pravěkých kamenných hrotů šípů ve střední Evropě. Že tyto šípy v době bronzové zabíjely lidi, potvrdili vědci, kteří je čtyři roky zkoumali.

Unikátní čtyři tisíce let staré šípy z muzea v Holešově zabíjely lidi, potvrdili to vědci, kteří je několik let zkoumali. | Foto: Dana Podhajská/MKS Holešov