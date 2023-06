Školáci tento týden dostanou vysvědčení, které zhodnotí jejich celoroční snažení. Deník před začátkem prázdnin vystavil zase vysvědčení představitelům měst v kraji. Dostala ho i radnice v Kroměříži, která bude mít brzy za sebou první rok volebního období. Vysvědčení může napovědět, zda si vede dobře, nebo ne.

Kroměřížská radnice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jakub Omelka

Občané mohli od pondělí až do nedělní půlnoci známkovat radnici ve čtyřech různých oblastech. Šlo o problematiku dopravy, bytové politiky, bezpečnostní a sociální politiky a podporu sportu. Hodnocení bylo stejné jako ve škole, od jedničky po pětku.

Nevyužitý parkovací dům

V oblasti dopravy hlasovalo celkem 92 respondentů, 63 z nich udělilo městu známku dostatečnou a horší. Místním vadí například parkovací dům na rohu Havlíčkovy a Velehradské ulice. Je v provozu více než rok, ale auta tam po většinu dne neparkují téměř žádná.

Obyvatelé Kroměříže využívají jiné plochy a tak současný příjem z parkovného téměř ani nepokryje provozní náklady. Stavba parkovacího domu přitom stála bezmála sto milionů korun. Právě jeho cena, která byla z poloviny pokryta dotací, a využití byly v uplynulých letech předmětem mnoha debat nejen mezi zastupiteli. Ukázalo se, že tato investice nepatří mezi ty, které by Kroměřížané považovali za nejpotřebnější.

V oblasti bytové politiky hlasovalo celkem 74 čtenářů, přičemž 27 z nich ohodnotilo radnici známkami jedna až tři. Město dokončuje přestavbu někdejšího sídla bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici na byty, které budou využity jako startovací. To znamená pro mladé lidi ve věku od 18 do 35 let.

Jedná se o jednu z největších investic radnice za poslední léta. Čtyři jednotky o výměře 3+ kk si město ponechá pro vlastní potřeby, například pro lékaře. V přízemí budovy pak bude sídlit městská policie, která se do Havlíčkovy ulice přestěhuje ze stávajícího sídla na Velkém náměstí. Náklady na přestavbu se pohybují kolem 130 milionů korun. Město má na akci přislíbené dotace od Zlínského kraje a z evropských fondů v celkové výši zhruba 38 milionů korun.

Sociální politika města

V oblasti vytváření bezpečného města a vstřícnosti sociální politiky vůči ohroženým byla většina hlasujících s práci města nespokojená.

Pokud jde o podporu sportu, zajištění odpovídajících sportovišť a míst ke trávení volného času, zajímala 78 čtenářů Deníku. Jenom 22 z nich dalo městu výbornou nebo chvalitebnou. Lepší známku by si radní zřejmě zasloužili za plánovanou stavbu sportovní haly za 315 milionů korun.

V minulých dnech byla zastupitelům představena studie, po schválení by se mohlo stavět v roce 2025. V hale se bude hrát volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálová kopaná, házená, stolní tenis, badminton, futsal nebo provozovat gymnastika či taneční sporty. Budova vyroste nedaleko plaveckého bazénu a bude u ní zhruba 100 parkovacích míst. Dalších 60 získá bazén a 200 nových parkováních stání dostane nedaleký fotbalový stadion.

Co říká na vysvědčení starosta Kroměříže Tomáš Opatrný? „Komunikace s občany patří mezi naše priority. Tomáš OpatrnýZdroj: se souhlasem Tomáše OpatrnéhoRozšířili jsme městský zpravodaj, každou třetí středu v měsíci máme na radnici hodiny pro veřejnost, pořádáme veřejná fóra, zavedli jsme participativní rozpočet. Názor občanů nás zajímá,“ ujišťuje starosta Tomáš Opatrný. Ohradil se však vůči anketě, již se zúčastnilo jen několik desítek lidí.



„Nové vedení města je ve funkci osm měsíců. Za tu dobu nelze realizovat zásadní investice v dopravě ani ve sportovní infrastruktuře. A dávat do souvislosti dostupnost bytů a domů s činností samosprávy také nelze,“ míní starosta s tím, že Kroměříž vlastní jen zlomek z celkového počtu bytů ve městě.



„A bezpečnost je primárně otázkou státní policie, městská policie má pravomoci omezené jen na některé oblasti,“ předkládá svůj pohled na odpovědnost v této oblasti Tomáš Opatrný.