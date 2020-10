Správci hřbitovů také nabádají, aby lidé zamířili na místa posledního odpočinku svých blízkých mimo hlavní návštěvnickou špičku.

Dušičky neboli Památka zesnulých připadají letos na pondělí 2. listopadu. Největší nápor lidí na hřbitovech se očekává v sobotu 31. října a v neděli 1. listopadu.

„Prosíme veřejnost, aby si letos k návštěvě hřbitovů v rámci Dušiček vybrala i jiné dny, než ty obvyklé. Každá větší koncentrace lidí na jednom místě významně zvyšuje riziko přenosu koronaviru, jde tedy o zdraví, na to je potřeba myslet,“ vyzval ředitel městské společnosti Pohřebnictví Zlín Milan Macura.

VE VSETÍNĚ PRODLOUŽÍ OTEVÍRACÍ DOBU

Podle jeho slov je vhodné nenechávat návštěvu míst posledního odpočinku blízkých na víkend či přímo na pondělí, ale přijít dříve nebo naopak později.

Na hřbitovech ve správě městské společnosti Pohřebnictví Zlín se také letošní Dušičky uskuteční bez tradičních pietních vzpomínek. Důvodem jejich zrušení je právě nepříznivá epidemiologická situace.

K lepšímu rozložení počtu návštěvníků může přispět také prodloužená návštěvní doba na hřbitovech, k níž přistupuje řada měst a obcí.

Například ve Vsetíně ji bude možné využít už od středy 28. října. Městský hřbitov bude otevřený od 7 do 19 hodin, tedy o jednu, respektive o dvě hodiny déle, než je obvyklé pro měsíce říjen a listopad. Tato výjimka bude platit až do 4. listopadu.

DOPRAVNÍ SPOLEČNOST POSÍLÍ SPOJE

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice (DSZO) zajišťující hromadnou dopravu v krajském městě a také v Otrokovicích či Želechovicích podle potřeby posílí na období kolem svátku Památky zesnulých linky, směřují k pohřebištím.

Dispečerská služba bude například sledovat naplněnost autobusů i množství lidí na zastávkách mířících na zlínský Lesní hřbitov.

„Pokud cestujících přibude, budeme mít v záloze posilové autobusy i řidiče a vyšleme je na linku v úseku mezi zastávkou Náměstí Míru a Lesní hřbitov, zpět z Lesního hřbitova na zastávku Školní,“ uvedl vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

Tyto zvlášť označené autobusy budou v obou směrech jízdy vynechávat zajížďku na zastávku Maják-točna. „S posilovými autobusy počítáme především v den státního svátku 28. října a o víkendu v době od devíti do šestnácti hodin,“ upřesnil hlavní dispečer DSZO Josef Polách.

Dopravní společnost v dušičkovém období posílí či mimořádně zajistí spoje také hřbitovu ve Zlíně-Mladcové či na hřbitov v Kvítkovicích. Podrobné informace na webu DSZO.

Zvýšenou pozornost budou situaci na hřbitovech a v jejich okolí věnovat tradičně také policisté. Letos nejen z toho důvodu, že vyšší návštěvnost pietních míst každoročně láká zloděje. Tentokrát bude policisty zajímat i to, zda lidé neporušují nařízení vlády. Podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové lidé nejen z médií vědí, jaká opatření aktuálně platí a jak se mají chovat.

„My na hřbitovech samozřejmě budeme. A budeme dodržování vládních nařízení kontrolovat,“ ujistila Kozumplíková.

OTEVÍRACÍ DOBA HŘBITOVŮ OBDOBÍ DUŠIČEK:

Vsetín

od 28. 10. do 4. 11. 2020 od 7 do 19 hodin

Zlín (Lesní hřbitov, hřbitov na Mladcové, hřbitov v Loukách, hřbitov ve Štípě, hřbitov v Malenovicích, hřbitov v Jaroslavicích, hřbitov na Salaši)

do 31. října od 7 do 20 hodin, od 1. listopadu od 8 do 18 hodin

Uherské Hradiště

do 31. října od 7 do 20 hodin, od 1. listopadu od 7 do 18 hodin

Kroměříž

do 10. listopadu od 7 do 20 hodin