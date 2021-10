„To, že covidová doba byla mnohem větší zátěž na vztahy je evidentní, to určitě. Jestli přinesla víc rozvodů nevím, nemám k dispozici tyto statistiky. Je ale fakt, že přinesla víc konfliktů a disharmonií mezi partnery a manželskými páry. Období, kdy spolu trávili karanténu a byli jen doma, mohlo vyvolat neshody, které byly dříve potlačované a mohly se tak projevit. Je však otázkou, na kolik se snažili partneři tyto neshody a spory urovnat, jak byli motivováni nebo zda šli, jak se říká, od sebe,“ uvedl k problematice zlínský psychiatr Pavel Konečný.

„Co se týká rozvodů manželství, tak k takovému kroku většinou směřovaly svazky dlouhodobě. V běžném režimu pouze nebýval čas to řešit. Nemyslím si, že za rozpady manželství v covidové době může pandemie. V mnoha případech naopak nový režim poskytl manželům prostor neutěšené či vyostřené vztahy urovnat,“ míní ředitelka Poradenského centra, Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy (CP) Jarmila Hasoňová.

Krize, které manželské páry vedly až do kanceláří advokátů, se mnozí partneři nakonec rozhodli řešit například v manželských poradnách a poradnách pro mezilidské vztahy. Stejně jako Veronika s Petrem.

„Od 1. března do 31. srpna letošního roku bylo v okrese Zlín podáno celkem 587 žádostí o rozvod manželství. Přitom například od 1. září 2019 do 29. února 2020, tedy také za šestiměsíční období, bylo těchto žádostí podáno celkem 645,“ uvedl za Okresní soud Zlín Petr Prokopius.

Co se však týká počtu uskutečněných rozvodových řízení, nejsou tato čísla nijak alarmující.

„V poslední době jsme já i spousta mých kolegů napříč republikou zaznamenali nárůst žádostí o právní služby související s rozvodem manželství nebo rozchodem nesezdaných partnerů. Bohužel musím konstatovat, že vztahy rodičů jsou mnohdy natolik narušené, že už není cesty zpátky. Oběťmi těchto mnohdy až agresivních vztahů jsou pak zejména děti. Osobě se myslím, že za zvýšeným počtem rozvodů a rozchodů stojí covidová opatření z minulé doby. Jednoduše řečeno - co už bylo narušené, se totálně zhroutilo,“ komentovala situaci Jana Rejžková.

„Když jsem chodívala do práce, neuvědomila jsem si, že přehlížím některé věci. Předtím jsem v práci měla plno povinností, doma pak starosti o rodinu; neměla jsem čas si toho všimnout. Když jsme zůstali s manželem doma, začali jsme vše řešit. Naše společná cesta ze zdála být u konce,“ svěřila se paní Veronika ze Zlína.

