Coca-cola kamion, Krampus čerty a další nabídne v prosinci Výstaviště Kroměříž

Řadu akcí chystají ještě do konce letošního roku na Výstavišti Kroměříž. První z nich se uskuteční už od tohoto pátku. O jaké akce půjde, co všechno si organizátoři připravili a kolik letos do Kroměříže dorazí Krampusáků, přiblížil pro Deník ředitel kroměřížského výstaviště Pavel Konečný.

Andělské Vánoce 2022 na Výstavišti Kroměříž | Video: Deník/Pavel Bohun