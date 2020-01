Uherské Hradiště, Láhaur - Mladá Hradišťanka, která byla v lednu 2018 zadržena na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, dostala v lednu 2019 už třetího soudce. Tereza H. vyjádřila naději, že se domůže změny rozsudku poté, co do čela nejvyššího soudu Pákistánu koncem ledna usedne nový předseda Ásif Sajíd Chósa. Zatím je nepravomocně odsouzena na téměř devět let. Češka také změnila výpověď a uvedla, že přijela do Pákistánu studovat islám a že žádné drogy nevezla. Nyní, po dvou letech od zadržení na letišti, je Tereza H. stále v pákistánském vězení. (pb)

Hrůza na Kudlově. V chatrči při požáru uhořeli dva muži

Zlín - Dva bezdomovci uhořeli 2. ledna při požáru rodinného domu ve zlínské místní části Kudlov. (zav)

Změna rozsudku

Region K překvapivému zvratu došlo v kauze únosu dcery (dospělé, pozn. red.) podnikatele Radomíra V. Zuzany, který se dle rozsudku stal v Kroměříži v lednu roku 2014. Za tento čin byl odsouzený k desetiletému žaláři sedmatřicetiletý Michal Šnajdr. Muž však v lednu 2019 opustil po dvou letech na základě usnesení soudce Jiřího Dufka brány mírovské věznice. Šnajdr nastoupil k výkonu trestu do vězení na konci roku 2016. Společně s ním byl odsouzen i Ladislav Faltýnek, který si vyslechl pětiletý nepodmíněný trest. Jenže Michal Šnajdr se bránil, že uvedený čin nespáchal. Podle něj a jeho obhájce důkaz v podobě pachové stopy nestačil na to, aby byl odsouzen. Pachovou identifikaci obhájce zpochybnil, svá tvrzení podložil vědeckou zprávou České zemědělské univerzity. Krajský soud tak průlomově tuto skutečnost zohlednil. „Byla to likvidace člověka. Podal jsem oznámení na policistu na GIBS (Generální inspekci bezpečnostních sborů) a skončil na deset let na Mírově,“ uvedl pro Zlínský deník Michal Šnajdr, který tak byl podle všeho obětí justičního omylu. V březnu pak zlínský krajský soud povolil obnovu řízení v kauze unesené dcery kroměřížského podnikatele. (zav)

ÚNOR

Nový rektor UTB

Zlín - Slavnostně uveden do funkce rektora Univerzity T. Bati byl koncem února profesor Vladimír Sedlařík. Vložením ruky na univerzitní žezlo rektor slíbil, že bude funkci vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a ku prospěchu akademické obce i vědy. (jk)

Legendární cestovatel Miroslav Zikmund oslavil sto let

Region - 14. února oslavil sté narozeniny cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund ze Zlína. Za svůj život podnikl zejména s Jiřím Hanzelkou celou řadu dobrodružných výprav a s velikou popularitou své poznatky i zážitky předávali široké veřejnosti. Po roce 1968 upadl v nemilost totalitního režimu. Po revoluci dosáhl řady ocenění,včetně Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. (poh)

V Otrokovicích skončil Budek, starostkou se stala Hana Večerková

Otrokovice - Jako starosta v Otrokovicích končím, oznámil na začátku února Jaroslav Budek. Stalo se tak jen několik měsíců po jeho znovuzvolení. Ve vrcholné funkci byl už od roku 2010.

„Po zralé úvaze jsem se rozhodl na svoji funkci rezignovat a přenechat tak zásadní rozhodování o chodu města jiným. Není to pro mě snadné, ale dosáhl jsem pevného přesvědčení, že je to pro mě nejlepší cesta,“ řekl Budek. „Kromě rodinných důvodů mě k rozhodnutí ukončení politické kariéry vedl fakt, že jsem se s vítěznou stranou, za kterou jsem kandidoval, nedohodl na další spolupráci. Doufám, že u voličů naleznu pochopení,“ uvedl.

Jednomyslně, všemi 23 hlasy, byla pak zvolena starostkou Otrokovic Hana Večerková. Místostarosty se stali Ondřej Wilczynski a Petr Ťopek. (jk)

BŘEZEN

Lev ve Zděchově zabil svého chovatele

Region - Jeden ze dvou nelegálně chovaných lvů ve Zděchově na Valašsku 5. března 2019 usmrtil svého třiatřicetiletého chovatele. Obě šelmy pak zastřelili ve výběhu policisté. Mrtvého ve výběhu našel jeho otec. Vedení vesnice se předtím dlouhé měsíce marně snažilo s nezákonným chovem lvů něco udělat. (mm)

V Baťově nemocnici se lidé nakazili salmonelou, špatný byl oběd s kuřecím

Zlín - Salmonela řádila v Baťově nemocnici v polovině března. Dostalo ji 68 lidí.

Bakterii salmonely v odběrech stolice postižených pacientů a personálu Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně potvrdila krajská hygiena. V nemocnici zaznamenali první zažívací potíže u 17 žen hospitalizovaných na gynekologicko-porodnickém oddělení, u dvou pacientů urologie a čtyř pacientů dětského oddělení a také u čtyř zaměstnanců. Nákazu podle pozdějšího zjištění hygieny způsobil oběd, kdy bylo podáváno kuře s rýží. O několik měsíců později dostala pak KNTB pokutu 301 tisíc za to, že se tam nakazilo salmonelou 68 lidí salmonelou. Třicet osm z nich bylo z řad pacientů, dalších třicet lidí byli zaměstnanci KNTB. Nemocnice přistoupila také k provedení opatření stavebně technického a technologického charakteru, která přispějí ke zlepšení podmínek při přípravě pokrmů. (ren)

Smrtelná chyba v Baťově nemocnici

Zlín - Pacientka zemřela v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně po záměně sterilního roztoku s louhem. Další pacientka se ocitla ve vážném stavu. Endoskop, který se při vyšetření zasouvá do zažívacího traktu, byl omylem namočen do louhu místo do desinfekce. Oběma pacientkám pak při zákroku poleptal jícen. Rodina zemřelé ženy podala trestní oznámení. „Prověřování policie jednoznačně potvrdilo, že k ublížení na zdraví u obou žen došlo v důsledku selhání zdravotnického personálu. Následně při vyšetření došlo ke kontaminaci organismu žen čistícím prostředkem, jenž u nich vyvolal závažné zdravotní komplikace, které u jedné z žen skončily úmrtím,“ uvedla v prosinci policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Policie případ odložila. „Na oddělení nevedli evidenci osob, které manipulovaly s tekutinami, jež byly uložené vedle sebe. Proto nebylo možné určit, která konkrétní osoba a ve který den zaměnila demineralizovanou vodu za desinfekci,“ vysvětlila mluvčí. „Je nám velmi líto, že k takové události došlo. V obou případech jsme se s poškozenými mimosoudně vyrovnali a také jsme se jim omluvili,“ uvedl mluvčí nemocnice Egon Havrlant.(nab)

DUBEN

Kabelkový veletrh Naděje a Zlínského deníku vynesl téměř 90 tisíc korun

Zlín - Kabelkový veletrh Naděje a Zlínského deníku vynesl téměř 90 tisíc korun. V divadle se sešlo na 3 tisíce tašek, kabelek, psaníček čí krosbodýček darovaných na dobrou věc. Vybraná suma společně s částkou z dražby kabelek na Facebooku zamířila na obnovu sedacího nábytku pro seniory, Naděje novým nábytkem vybaví i vzpomínkový pokoj. „Z facebookové akce jsme získali 13 600 korun,“ uvedla Jana Škývarová z Naděje. (ren)

Cena pro Jiřičnou

Zlín - Architektka Eva Jiřičná obdržela Cenu města Zlína za rok 2018. „Skromnost, která byla součástí mé výchovy, pramení ze setkání mého otce se zakladatelem tohoto města. Ve Zlíně jsem prožila své dětství a mám na něj nejkrásnější vzpomínky,“ sdělila mimo další. V září pak ještě získala medaili za celoživotní dílo na Londýnském festivalu designu. Určená je světovým osobnostem, které během své kariéry významně a zásadně obohatily obor designu. (zav)

Dům pro duševně nemocné

Zlín - I přes protesty lidí zlínské zastupitelstvo rozhodlo, že ve zlínské čtvrti Letná vyroste objekt s jedenácti byty pro lidi s duševním onemocněním. Výsledek hlasování byl téměř jednoznačný: osmadvacet zastupitelů z 38 rozhodlo, výstavba těchto bytových jednotek na Letné i přes protesty téměř sedmi stovek obyvatel čtvrti bude.

„Kdo nám zaručí, že se nic nestane?“ vyzýval na jednání z emotivně zastupitele jeden z organizátorů petice proti výstavbě domu Ondřej Slováček.

Jedenáct malometrážních bytů, kde se mají duševně nemocní učit samostatnosti, vyjde na 35 milionů korun, z toho 32 milionů pokryjí dotační tituly. Město Zlín vyjde pomoc lidem s duševním onemocněním na tři miliony korun.

„Kritika se dala čekat, je logická. Na druhou stranu si myslím, že tato stavba bude přínosná,“ míní zlínský primátor Jiří Korec. (zav)

KVĚTEN

Baťův Junkers doma

Zlín - Dlouhý trajler přivezl 23. května do Zlína z Olomouce model letadla Junkers F13. V Památníku Tomáše Bati tak „přistál“ letoun, který nyní připomíná tragickou událost z roku 1932. Maketa je přesnou kopií letadla, ve kterém havaroval slavný továrník s pilotem Jindřichem Broučkem. (ren)

Ředitel prohrál peníze dětí v kasinu

Region - Policie zatkla a obvinila čtyřiapadesátiletého ředitele základní a mateřské školy na Kroměřížsku, který se měl obohatit na vrub školy. Podle výpočtů zpronevěřil téměř 416 tisíc korun. Policejní mluvčí Simona Kyšnerová uvedla, že se ředitel uchýlil i ke zpronevěře peněz žáků.

„Přijal od žáků 57 tisíc korun, které vybral na úhradu školy v přírodě,“ sdělila Kyšnerová.

Okradl i své zaměstnance o stravné. Největší položku však tvořily výběry z bankovních účtů školy sloužících pro účely Fondu kulturních a sociálních potřeb. Veškeré peníze prohrál v kasinu nebo použil pro vlastní potřebu. (ome)

Stovky lidí hledaly tříletého chlapce. Utopil se v řece

Region - Nálezem mrtvého tříletého Ivana Maliny z Podolí skončilo první květnový den bezmála 21hodinové pátrání stovek dobrovolníků, policistů a hasičů po pohřešovaném chlapci. Nejpravděpodobnější verze jeho zmizení, totiž, že se vydal k řece, která mu vzala život, se bohužel nakonec ukázala tou skutečnou. Policejní potápěči našli tělo v těžce přístupném terénu řeky Olšavy. Po malém chlapci pátraly od předešlého večera. (pb)

Vzkaz v Luhačovicích

Region - Rozkvět luhačovických lázní má budoucím generacím připomenout časová schránka, která byla v květnu uložena do základů právě rekonstruované kolonády a haly Vincentka. Obsahuje například láhev vincentky, dopis ředitele lázní nebo lázeňský pohárek.

„Nezapomněli jsme ani na lahvičku se slivovicí,“uvedl s úsměvem Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice. (nab)

ČERVEN

Zemřel František Čuba

Region - Ve věku 83 let zemřel bývalý senátor za Stranu práv občanů (SPO) a hlavní představitel někdejšího slavného JZD Slušovice František Čuba. Čuba je spojován právě se „slušovickým zázrakem“ vybudovaným za minulého režimu. Tehdy z průměrného družstva Slušovice na Zlínsku vybudoval agrokombinát se sedmimiliardovým obratem.

V 80. letech byly Slušovice výkladní skříní socialistického zemědělství, ale fungovaly spíš na tržních principech. Podnik zaměstnával na 7000 lidí. Z čela agrokombinátu odešel Čuba v roce 1990. Od vysoké školy byl Čuba členem KSČ (1956 až 1989), v roce 1993 vstoupil do ČSSD a od roku 2010 byl členem Strany práv občanů, za niž dvakrát ne- úspěšně kandidoval do Sněmovny. „Jméno Františka Čuby bude navždy spojeno s podnikatelským zázrakem, vizionářstvím a velkou odvahou,“ uvedl prezident Miloš Zeman. poh)

Karel Gott převzal Zlatý střevíček

Zlín - Karel Gott převzal ocenění na závěrečném ceremoniálu Zlín Film Festivalu. Populární český zpěvák se stal třiadvacátým držitelem Zlatého střevíčku. Získal jej za vynikající interpretaci písní v českých filmech.

„Snažíme se oceňovat osobnosti napříč filmovými profesemi a pan Karel Gott je mistrem svého oboru,“ sdělil prezident festivalu Čestmír Vančura.

„Je nám ctí, že právě letos vstoupil do naší filmové síně slávy,“ dodal Čestmír Vančura.

„Velmi si vážím každého ocenění. Dokazuje, že moje práce má pořád smysl,“ uvedl Karel Gott pro festivalové noviny.

Zejména ho prý těší pocit, že lidé jeho písně mají pořád rádi. A že paleta jeho tvorby je přepestrá. Nazpíval více než 2000 písní. Kromě filmových melodií z pohádek Jak se budí princezny, Tři oříšky pro Popelku, Z pekla štěstí 2, kde si dokonce i zahrál, ztvárnil dvojroli Pánaboha a Lucifera. (ren)

ČERVENEC

Rekordní počet dvojčat

Zlín - Výjimečný týden zažili porodníci v KNTB. Během pouhých tří dnů se tam narodilo šestero dvojčat. Zní to jako pohádkový příběh, na personálu zlínské porodnice ale ležela velká odpovědnost. Všechna dvojčátka přišla na svět v pořádku. Úspěch je o to větší, že vícečetná těhotenství řadí odborníci vždy mezi riziková. Červen a červenec patří ve zlínské porodnici z hlediska počtu narozených dětí mezi nejsilnější měsíce, v každém z nich přibylo do statistik bezmála 200 novorozenců.

„Porodnické pravidlo říká, že jedna dvojčata se rodí na 85 jednočetných porodů. Příroda si zahrála a pro naši porodnici je to výjimečná situace. Porody dopadly velmi dobře, maminky jsou spokojené, děti jsou zdravé,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení Martin Trhlík. Čtvery dvojčata se narodila 24. července.

„Myslím, že jsme tak důstojně oslavili nově zrekonstruované prostory, které jsme nedávno otevřeli právě v rámci oddělení rizikového a patologického těhotenství a šestinedělí,“ uvedl primář. (hed)

Muž se pokusil oběsit na zastávce

Zlín Děsivý pohled se naskytl lidem na zastávce autobusu linky 31 u Morýsových domů v pondělí před desátou hodinou večerní. Podnapilý muž se chtěl oběsit na svém vlastním tričku. Díky pohotové reakci řidiče přijíždějícího trolejbusu ke zranění muže nedošlo.

„Viděla jsem mávající paní, jak běžela vyděšená k trolejbusu,“ vyprávěla Martina Malíková ze Zlína. Podle jejích slov pak po řidiči požadovala nůž. Všichni se prý po sobě zmateně dívali.

„Nikdo nechápal, o co jde. Ta paní volala, ještě žije, ještě žije, musíme ho odřezat. Myslela jsem, že se jí zamotal třeba pes k lavičce. A pak jsem tu scénu uviděla. Bylo to děsivé,“ komentovala Martina Malíková tragickou událost. (ex)

SRPEN

Mláďata tygrů poprvé ve venkovním výběhu

Zlín - Tři malí tygříci, dvě samičky a jeden sameček, kteří se ve zlínské zoo narodili na začátku června, na konci srpna opustili zázemí expozice a zamířili do prostorného výběhu. Jejich matka Tanja je velmi pečlivě sledovala, sem tam se však také zapojila do tygřího dovádění. Tygři ussurijští se ve zlínské zoo poprvé objevili v roce 1968. V 80. letech se podařilo odchovat osm mláďat, novodobá historie chovu začala v roce 2004 s příchodem Tanji ze zoo v ruském Čeljabinsku. (nab)

Otevření haly s Vincentkou

Luhačovice - Rekonstruovaná budova s Vincentkou na lázeňské kolonádě v Luhačovicích byla v polovině srpna otevřena pro veřejnost. V hale byla usazena nová okna a také nainstalována moderní vzduchotechnika pro zlepšení a zkvalitnění klima a instalováno osvětlení, které zajistí světlo v prostorách i ve večerních či brzkých ranních hodinách. Mezi halou a galerií vznikl průchod do klidové zóny s veřejnými toaletami. V klidové zóně se nachází lavičky, fontána a mnoho zeleně. (mac)

ZÁŘÍ

Holčička běžela za vlakem. Měla v něm svou maminku

Zlín - Nebezpečná událost se odehrála v září při odjezdu vlaku ze zastávky Zlín- Prštné. Ve vlaku cestovala maminka se dvěma dětmi: ani ne tříletou holčičkou a jejím sourozencem, který byl v kočárku.

„Po zastavení vlaku se ženě nepodařilo otevřít dveře vozu ihned, ale až po chvíli. Poté pomohla vysednout na nástupiště děvčátku a otočila se, aby mohla vyjet i s kočárkem. Dveře soupravy se ale zavřely a vlak se rozjel,“ uvedl Pavel Janík z MP Zlín. Vyděšená dívenka se rozběhla a běžela za vlakem, který ujížděl pryč i s její maminkou uvnitř.

„Fantasticky zareagovala žena, která čekala na zastávce MHD. Nezaváhala, rozběhla se k děvčátku a ihned jej vzala do náruče, aby je ochránila,“ popsal událost Pavel Janík. Žena kontaktovala průvodčí, která po příjezdu soupravy do stanice Zlín střed vytočila linku 156. Od události uplynulo v té době již dlouhých 7 minut. Městská policie ihned vyslala na zastávku v Prštném hlídku, která na místo přijela během několika desítek sekund. Následně ji strážníci převezli za maminkou do stanice Zlín střed. (nab)

Utýrané krávy

Valašské Klobouky - Hrubá nedbalost a zanedbání péče stálo za úhynem devíti kusů dobytka, a to býčků, jaloviček a krav. Komisař kriminální policie obvinil z trestného činu vlastníka dobytka, dvaapadesátiletého muže z obce poblíž Valašských Klobouk. V případě odsouzení hrozí chovateli až dva roky vězení. Podezření na zanedbání péče o zvířata potvrdila pitva zvířat, která v průběhu zimy zemřela.

„Veterináři odhalili, že zvířata byla podvyživená, chovatel jim navíc neposkytl přiměřenou ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami, nezabezpečil suché a neznečištěné místo,“ uvedla policejní mluvčí. „Nepříznivé klimatické podmínky, náročný terén a nedostatečná výživa vedly u devíti zvířat k vyčerpání tělesných rezerv a k úhynu. Zvířata neměla žádné zásoby v podobě tuku a byla dehydrovaná, “ vysvětlila mluvčí. (zav)

ŘÍJEN

Ema se zbavila obojku

Region - Medvědice Ema přišla o telemetrický obojek, díky kterému odborníci od dubna sledovali její pohyb krajinou. Šelma zařízení zřejmě zničila sama, zoologové je v terénu dohledali. Poslední data, která mají o pohybu medvědice k dispozici, jsou z lesů v okolí obce Dlhé Pole na Slovensku. Telemetrický obojek měl dvojitý mechanismus umožňující jeho odepnutí.

„Medvědice musela tuto část zařízení systematicky ničit, až se obojek odepnul,“ uvedl Martin Duľa, zoolog z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.

Sledování šelmy naplánované na dva roky tak skončilo už po pěti mě sících. Navzdory krátkému času však vědci a ochranáři získali hodnotné údaje. Zjištěné poznatky využijí odborníci v připravovaném plánu péče o medvěda hnědého, který má přinést návrhy řešení různých situací při soužití s těmito kriticky ohroženými šelmami. (mib)

Nejvyšší vyznamenání pro J. A. Baťu

Zlín, Praha - Řádem Bílého lva I. třídy byl oceněn Jan Antonín Baťa (in memoriam). Prezident České republiky Miloš Zeman jej vyznamenal za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. (hed)

Hrdinové: záchranáři ze Slovácka

Region - O záchranu životů při řetězovém karambolu na D1 se 13. října přičinila trojice záchranářů z Uherského Hradiště, kteří shodou okolností kolem právě projížděli.

„Nehoda kamionu s palmovým olejem na D1 měla mít původně oběti tři. Dvě z nich zachránili záchranáři z Uherského Hradiště, kteří byli v prvním autě, co u toho bylo. Neuvěřitelná náhoda. Jeli z konference z Prahy. Vytáhli dva lidi, třetí jim doslova uhořel pod rukama. Byl zaklíněný. Nešlo to. Hrdinové, o kterých by se měl „svět“ dozvědět. Tak ti světe o nich říkám! Jmenují se Jiří Vašica, Martin Mikloš a Jiří Stuška,“ napsal na svém facebookovém profilu Pavel Novotný. (pb)

LISTOPAD

Havlova lavička

Zlín - Slavnostní akt odhalení Lavičky Václava Havla se konal 14. listopadu na Gahurově prospektu. Při této příležitosti do Zlína zavítal i známý zastánce idejí a hodnot Václava Havla slovenský exprezident Andrej Kiska, který bývá označován za Havlova pokračovatele.

„Je pro mne obrovskou ctí, že můžu odhalit tuto Lavičku. Láska a pravda musí zvítězit nad zlobou a nenávistí. Tak to vždycky říkal Václav Havel. K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí velmi málo. Václav Havel by určitě řekl „nedejte se“,“ uvedl Andrej Kiska. (ren)

Zemřel „dobrý rodák“ Vojtěch Jasný

Region - Ve věku nedožitých 94 let zemřel v sobotu 16. listopadu uznávaný český scénárista a režisér, rodák z valašského města Kelč, Vojtěch Jasný. Patřil k nejvýznamnějším postavám české kinematografie 60. let minulého století, k představitelům tzv. nové vlny v československém filmu. Svou celoživotní tvorbou si získal mezinárodní věhlas. K jeho nejznámějším dílům patří filmy Všichni dobří rodáci z roku 1968 s Radoslavem Brzobohatým v hlavní roli či o pět let starší snímek Až přijde kocour s Janem Werichem.

Vojtěch Jasný se narodil 30. listopadu 1925 v Kelči na Valašsku v učitelské rodině. Jeho otec byl kulturním pracovníkem a zahynul v Osvětimi.

„Pana Vojtěcha Jasného považujeme za našeho největšího rodáka, který proslavil Kelč nejen v Evropě, ale po celém světě,“ vyjádřil se před časem pro Deník kelečský starosta Karel David. (mib)

PROSINEC

Nová krajská nemocnice za 8 miliard schválena

Zlín - Jako mimořádný bod programu zařadil nečekaně hejtman Jiří Čunek na jednání krajského zastupitelstva 16. prosince hlasování o stavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně Malenovicích.

Osmimiliardový projekt, který zastupitelé v červnu zamítli, překvapivě získal dostatečný počet hlasů. Nová nemocnice podle projektu nabídne 919 lůžek, více než 30 lékařských odborností a pro dopravu nemocných v kritickém stavu bude postaven heliport. Ve srovnání se stávající Krajskou nemocnicí T. Bati bude prý nové zdravotnické zařízení dostupnější, umístěno má být v blízkosti dálnice. Projekt počítá s výstavbou parkovacích domů s celkovou kapacitou více než 2000 míst. (nab)

Okouzlující malý tapír

Zlín - Na roztomilé mládě tapíra čabrakového se lidé od prosince mohou jít podívat do Zoo Zlín. Okouzlující stvoření je dalším tamním velkým chovatelským úspěchem.

„Za uplynulých 12 měsíců se v evropských chovech narodilo pouze 6 mláďat, a to včetně zlínského,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský. (nab)