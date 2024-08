Co by si děti přály mít v Kroměříži? Třeba želví park, metro nebo mořskou pláž. Výstava jejich obrázků v Knihovně Kroměřížska doprovází sběr podkladů k auditu FamilyFriendlyCommunity, který spustila tamní radnice.

Ani aquapark nebo karaoke pro děti by nebylo špatné. Na obrázcích se ale objevují i stromy a domy. Někdo chce les, jiný vesnici. Na obrázky od dětí teď navazuje anketa pro dospělé. Podstatou auditu je, aby se lidé zamysleli a zapojili do debaty co jim ve městě chybí nebo naopka překáží.

„Není to planá anketa. Budeme o těch nápadech diskutovat a minimálně tři opatření, která schválí rada město zrealizuje,“ říká místostarosta města Pavel Motyčka.

Aby to bylo město pro lidi

Týkat se mohou různých oblastí života, namátkou třeba dopravy, bydlení, čistoty nebo bezpečnosti. „Jde o to, aby město vědělo, co má změnit a udělat, aby se v něm lidem lépe žilo. Aby to bylo město pro lidi,“ doplňuje ve videoprezentaci, kterou radnice zveřejnila, Renata Alanová zastupující seniory.

Děti z kroměřížských mateřských škol namalovaly, co by chtěly ve městě. Třeba přírodní zookoutek

Zájemci mohou dotazník vyplnit do poloviny září. Dostupný je přímo v knihovně, kde doprovází výstavu dětských obrázků, na informacích v budově radnice na Velkém náměstí nebo online prostřednictvím komunikační sítě Munipolis. Odkaz přímo na anketu je uvedený na webu města.

