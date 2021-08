Předvést své modely letadel přijeli piloti ze všech koutů Česka. „Byli tady kluci od Rakovníka, z jižních Čech, severních Čech nebo Prahy. Kromě nich tady jsou i kluci ze Slovenska a máme tady i jednoho Švýcara. Bohužel pandemie sem nepustila piloty z Rakouska, Anglie nebo z Německa, kteří jinak pravidelně jezdí. Příští rok už to snad bude zase i s širokou mezinárodní účastí,“ komentuje letošní ročník Miroslav Polášek, předseda Leteckého modelářského klubu Čmelák, který tradiční akci pořádá.

Zájem ze strany pilotů je i tak velký. „Tahle akce už má svou tradici a už to děláme tak, že omezujeme počet pilotů. Chceme, aby tady byly jen ty nejlepší modely, které v republice jsou. A také je to proto, aby se jednotliví piloti mohli v průběhu dne aspoň dvakrát předvést před diváky,“ vysvětluje Polášek.

Leteckou show si letos nenechal ujít rekordní počet diváků. „Letos to byl masakr. Nepamatuji si za celou dobu, co jsme na tomhle letišti, že by tady někdy během soboty bylo tolik lidí. Odhaduji, že přišlo asi tisíc lidí. Už nebylo ani kde zaparkovat a pořád přicházeli další a další,“ popisuje Polášek.

Kromě leteckých vystoupení nabídl Čmelák i bohatý doprovodný program pro děti. „Rodiče tady můžou děti nechat pořádně vyblbnout. Jsou zde krosové motorky, na kterých se můžou vyřádit. Má tady stánek i TYMY, což je středisko volného času, které se jim věnuje. Máme pro ně modely bagrů a kamionů. O děti je prostě postaráno,“ říká Polášek.

Po modelech přišlo na scénu i skutečné letadlo. Nechyběly ani vyhlídkové lety vrtulníkem nad Holešovem.