„Vzhledem k výraznému nárůstu nových případů během víkendu provádí usilovně všichni proškolení pracovníci hygieny trasování osob. Aktuálně žádné mimořádné opatření nepřipravujeme, ale situaci pečlivě monitorujeme,“ uvedla za Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje Vendula Ševčíková.

Zdroj: Deník/Ladislav Barák

Co situaci říkají osobnosti Zlínského kraje?

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje

Více testujeme, více zjišťujeme. Co je pozitivní na pozitivních s covidem je, že ačkoliv jsou nárůsty ohavné, neroste počet lidí na plicní ventilaci a lidí s těžkým průběhem nemoci ve stejné závislosti, jak tomu bylo v období březen až květen. Koronavirus je nyní mnohem slabší. Mnoho lidí vůbec neví, že ho má, dokud nejsou testovaní. Dobrou zprávou je také to, že se zatím zdá, že nakažených přibývá plošně v celém kraji, takže nedochází k ohromné akumulaci v jenom místě, což by bylo zásadně negativní. Co se týká zdravotnických zařízení, jsme připraveni.

Petr Gazdík, krajský radní pro oblast školství

Z hlediska zvyšujícího se počtu nakažených je jasné, že se nákaza dostane i do škol. Ředitelé jsou instruovaní ministerským manuálem i krajskou hygienou. Situaci zvládají. Snažíme se předejít tomu, aby se školy musely zavírat plošně. V případě, že se objevila někde nákaza, tak se to řešilo nařízením nošení roušek, případně karanténou pro jednotlivé třídy. Situace ve školství ve Zlínském kraji je stabilní i přes to, že okres Uherské Hradiště svítí na koronavirovém semaforu oranžově. Očekáváme, že v příštích týdnech půda bude horká, ale jsme na to připraveni.

Kateřina Pivoňková, ředitelka zlínské pobočky Naděje

Mám pocit, že nás tato situace stále něco učí – nové odborné znalosti, zkušenosti z krizového řízení, budování týmu, hledání opory z vnitřních i vnějších zdrojů. V Domě pokojného stáří i v ostatních službách pro lidi ve stáří a s handicapem ve zlínské Naději jsme aktualizovali hygienicko-epidemiologická opatření. Dokoupili jsme množství ochranných pomůcek, abychom byli připravení i na výskyt nákazy mezi našimi klienty nebo pracovníky. Z preventivních důvodů regulujeme návštěvy. Podařilo se nám stabilizovat tým zdravotních sester. Snažíme se pracovat se vší zodpovědností a taky v dobré a nadějné atmosféře.

Jiří Korec, primátor města Zlín

Rozšíření nákazy ve Zlíně není nyní nijak zásadní. Řešíme spíše preventivní kroky, chystám se také svolat bezpečnostní radu města. Ministerstvo zdravotnictví chystá jednotlivé kroky, kterými se budeme muset řídit. Myslím, že způsob centrálního řízení je tak dostatečný. V krajském městě není důvod k jakékoliv panice, jen je potřeba dodržovat a respektovat nařízení ministerstva a hygieniků.

Jaroslav Němec, starosta Kroměříže

Současná situace nikoho netěší. Město postupuje podle pokynů hygieniků a všichni věříme, že počet pozitivně testovaných osob i riziko nákazy se začnou v dohledné době snižovat.

Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště

Je těžké posoudit, proč máme na Uherskohradišťsku vysoká čísla nakažených. Svůj podíl zřejmě nese i nátura místních, kteří jsou nejen srdeční, ale také se rádi setkávají při různých příležitostech se svými rodinami a známými. Město preventivně zrušilo akce, které obvykle navštěvuje velké množství lidí a kde nebylo možno dodržet platná hygienicko-epidemiologická opatření. Příkladem jsou Slovácké slavnosti vína. Občany také opakovaně nabádáme ke zvýšené opatrnosti a pravidelně je informujeme o nových opatřeních.

Jana Raszková, tisková mluvčí města Vsetín

Na radnici každodenně sledujeme údaje o počtech nakažených. Momentálně je v našem okrese epidemiologická situace dobrá a zvýšený počet nakažených neevidujeme. Situace se ale samozřejmě může změnit. V současné chvíli je to na nás všech. Je velmi důležité důsledně dodržovat hygienická opatření, nosit ústenky, dodržovat rozestupy a dbát na hygienu rukou.