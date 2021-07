Návštěvníci si mohli vyzkoušet střelbu z luků a jiných palných zbraní vždy pod dohledem zkušeného střelce. Nechyběla možnost vyfotit se v dobových kostýmech. Ve víkendovém programu se představili členové a členky historických skupin Pernštejnové a Strážci či spolků Průvod králů, Biskupští manové, NKVD Jenisej, Četnická stanice a Polypeje.

Rozsáhlá zřícenina gotického hradu Cimburk se nachází v blízkosti města Koryčany v nadmořské výšce 421 m n. m. Hrad zaujímal strategickou polohu u křižovatky dvou dopravních cest a to cesty od Uherského Hradiště kolem hradu Buchlova na Stupavu a Koryčany a cesty vedoucí z Kroměříže do Střílek, dále pak přes Koryčany až do Hustopeč.