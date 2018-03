Chystá se oprava silnice z Chvalčova do Rajnochovic

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Vychovatel 26 000 Kč

Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Vychovatel/ka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Střílky, - Popis práce: Vychovatel vykonává přímou pedagogickou činnost nebo práce související ve výchovném procesu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy , - Stupeň vzdělání: SŠ/VOŠ/VŠ, obor vzdělání - pedagogika, sociální nebo speciální pedagogika, praxe výhodou, - Jiná kvalifikace: kvalifikace vychovatele dle z. č. 563/2004 § 16/2 o pedagogických pracovnících, - Další požadované dovednosti: řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC - Word, excel, powerpoint, nárok na psychickou odolnost vzhledem k práci s dětmi (věk 15-18 let) s uloženou ochrannou nebo nařízenou ústavní výchovou, - Hrubá měsíční mzda od 26.000,-Kč na základě odpracovaných let, k platu je dále přiznán zvláštní příplatek a po zapracování osobní ohodnocení, bonus - příspěvek z FKSP na stravu a rekreaci, doba určitá (možnost prodloužení na neurčitou), rozvržení pracovní doby dle harmonogramu vychovatele - 13.00 -21:00 hod. (krátký, dlouhý týden), , - své písemné nabídky se strukturovaným životopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů posílejte na e-mail: malat@vumstrilky.cz. Pracoviště: Výchovný ústav, středisko výchovné péče help, střední škola a školní jídelna, střílky, zámecká 107, Zámecká, č.p. 107, 768 04 Střílky. Informace: Vlastimil Malát, +420 602 796 923.