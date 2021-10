Bonusy nešetří, například nabízí zdarma řidičák skupiny D. Hodinové mzdy řidičů se však většinou pohybují okolo těch, které mají například brigádníci v supermarketech. Ne příliš povzbudivou skutečnost potvrdil Deníku i předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík.

Mzda jako pro studenty brigádníky

„Řidiči autobusů mají i 140 korun na hodinu a dokud to bude za jejich tři sta i více hodin v práci tak lidé o ni nebudou mít zájem. Dopravní a přepravní společnosti se tak budou muset o řidiče přetahovat, ale jestliže řidičům nenabídnou 200 korun za hodinu, neudrží si je. Byli bychom rádi, kdyby se jejich náročná práce ohodnotila tak, jak se patří,“ uvedl Luboš Pomajbík s tím, že ve většině mají řidiči mzdu srovnatelnou se studenty brigádníky.

Podle něj řidiči navíc, i když dodržují legislativně dané předpisy co se týká bezpečnostních přestávek, tak pracují od rána do večera, přestávky tráví na točnách, zastávkách nebo čekáním na pracovišti.

Mladí se nehrnou

„Není divu, že se mladí do takové práce nehrnou, vždyť mladší i nakonec starší generace si váží volného času a dokáží vydělat peníze i jinak. V dopravě se jedná o dlouhodobou záležitost, proto řešení spatřujeme ve zlepšení mzdových, pracovních a sociálních podmínek. Sladěním soukromého a pracovního života řidičů,“ doplnil Luboš Pomajbík.

"Je nedostatek řidičů autobusů. Hodně se na tom podepsal Covid, tak jako v řadě dalších profesí. Problém vidím v tom, že dopravní společnosti často uvážou uchazeče s nedostačujícím řidičským oprávněním na několik let s tím, že jim zaplatí autoškolu. Ale ne vždy na začátku řeknou úplnou pravdu, třeba o platu atd. Je velká konkurence a tahanice o řidiče. Přijde mi tak jednání některých firem nefér. Ve finále to odnesou cestující, protože co vím i od kolegů, tak kvůli nedostatku řidičů některé společnosti uvažují a možná i zavedou omezení spojů nebo prázdninový provoz nebo tak nějak,” uvedl řidič jedné ze zlínských dopravních společností, který si nepřál být jmenován.

Jeho identitu však redakce má k dispozici.

„Schyluje se ke katastrofě ve veřejné dopravě. A to není otázka jen našeho kraje,” dodal pro Zlínský deník řidič.

Lidé o své spoje nepřijdou

Lidé ve Zlínském kraji se i přes problém s nedostatkem řidičů prý ale katastrofy ve veřejné dopravě bát nemusí, o své spoje zatím nepřijdou. Podle informací Jana Malého ze společnosti KOVED, (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, pozn. red.) je v současné době provoz na všech linkách Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) zajištěn.

„Všichni dopravci mají nyní své závazky pokryty. Drobné problémy můžou nastat pouze v případě, že na některou trasu je dočasně nasazen řidič, který ji nemá dostatečně projetou. V takovém případě nastávají někdy drobná zpoždění třeba vlivem toho, že řidič přesně neví, kudy správně najet na některé autobusové nádraží. Nemáme ovšem informace, že by se měla opakovat situace, kdy dopravce nezajistil odjetí všech spojů,“ zmínil Jan Malý za KOVED.

Nedostatek řidičů má i MHD

Situaci s nedostatkem řidičů kromě autobusových přepravců řeší i městská hromadná doprava. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice není v tomto případě výjimkou.

„Zájemce o práci řidiče vozidla MHD vítáme, což dokládají i upoutávky ve vozidlech a na našem webu,“ potvrdil mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Podle něj společnost případným zájemcům nabízí rekvalifikaci, kterou hradí lidem na 55 let Úřad práce, mladší ročníky se v případě bezplatného získání uváží na několikaleté působení v dopravním podniku, dle vyjádření Vojtěch Cekoty minimálně na čtyři roky. V současné době jezdí pro DSZO 185 řidičů z toho je jedna třetina žen.

Jak řeší jednotliví dopravci problém s nedostatkem řidičů?

Zlínský kraj podepsal dohodu platnou od ledna letošního roku na příštích deset let s novými dopravci, kteří budou v kraji zajišťovat autobusovou přepravu. Patří mezi ně:

Pro oblast Zlín – ARRIVA MORAVA a.s.

Oblast Uherské Hradiště – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Oblast Kroměříž – KRODOS BUS a.s.

Oblast Vsetín – Transdev Morava s.r.o. a TQM holding s.r.o.

Oblast Valašské Meziříčí – Transdev Morava s.r.o. a TQM holding s.r.o.

Oblast Valašské Klobouky – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Arriva Morava má podle mluvčího společnosti Jana Holuba také problémy s nedostatkem řidičů, podle něj jsou „na hraně“.

"Situaci zatím zvládáme. Zájemce o práci řidiče autobusu aktivně hledáme a jejich řady rozšiřujeme třeba i výchovou nových řidičů v autoškolách, kdy náklady na získání příslušného oprávnění za zájemce platíme. Řidičům nabízíme i motivující mzdové ohodnocení a desítku benefitů, mezi které patří třeba zvýhodněná možnost tankování, mobilní tarif a zaměstnanecké jízdné i pro rodinu, příspěvky na nákupy v lékárnách nebo na kulturní a sportovní aktivity, zajímavý příspěvek na penzijní připojištění, stravné, celoroční ošacení a další," vyjmenoval mluvčí.

Dopravní společnost Transdev Morava, která ve Zlínském kraji nahradila ČSAD Vsetín se s problémy nedostatku řidičů také potýkala a potýká. Podle Jana Malého z KOVEDu dopravní společnost Transdev Morava dokonce během letních prázdnin nebyla schopna zajistit jízdu několika spojů.

„Za to byla dopravci vyměřena pokuta,“ doplnil Malý.

Nástupní bonusy i úhrada řidičáku

„Společnost Transdev Morava nabízí nástupní bonusy pro hotové řidiče, pro řidiče ze skupin B a C plně hradí rekvalifikace na řidičské oprávnění skupiny D. Řidiči z odlehlejších částí kraje mají možnost parkovat své autobusy v místě bydliště, případně pokud nemají svůj vlastní přidělený turnus, proplácíme jim kilometry z místa bydliště,“ uvedl za společnost Roman Havko.

Mezi další benefity podle něj patří zkrácená pracovní doba, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, mobilní tarif pro zaměstnance i rodinné příslušníky. Podle Romana Havka chybí společnosti okolo 10 řidičů do komfortního stavu.

„Mimo kmenové zaměstnance využíváme zejména o víkendech a během prázdnin také dohodáře, většinou řidiče, kteří jsou již v důchodu a zdravotní stav jim umožňuje práci řidiče autobusu,“ doplnil Havko.

Podobná situace s řidiči panuje i ve společnosti ČSAD Uherské Hradiště.

„Uživili bychom klidně i deset lidí, ale když je ale nebudeme mít, neznamená to že nebudeme fungovat,“ zdůraznil zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus.

Podle něj by potřebovali 4 až 5 řidičů pro zajištění dopravy zejména na Slavičínsku a Valašskokloboucku.

Krodos bus chystá náborovou kampaň

Problémy s nedostatkem řidičům se nevyhnuly ani společnosti KRODOS BUS, kterou vlastní společnost Z-Group bus a.s..

„Pokud jde o Zlínský kraj, v tuto chvíli máme dostatek řidičů na to, abychom dokázali řádně zajišťovat nasmlouvané zakázky, ale moc velkou personální rezervu nemáme. To nás zároveň limituje v nějakém větším náboru nových zakázek. Dlouhodobě se snažíme nabírat nové řidiče. Proto chystáme intenzivnější náborovou kampaň na řidiče autobusů,“ přiblížil mluvčí Z-Group bus a.s. Miroslav Slaný.

Podle něj existuje na základě nabízených platových a dalších podmínek „nějaká“ fluktuace řidičů mezi jednotlivými dopravci.

„Nám se ale daří těmto pokusům přetahovat řidiče odolávat, protože nabízíme spoustu benefitů, které někteří konkurenti nemají,“ zmínil Slaný.