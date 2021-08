Chvalčov se tak samozřejmě snaží podporovat cestovní ruch. Milovníci cyklistiky by se mohli již brzy těšit na takzvaný cyklopoint, který by měl vzniknout v horní části obce při výjezdu na Tesák.

Jeho vznik zatím brzdí finanční náročnost celého projektu. Výstavbu obec z vlastních zdrojů neutáhne. Obrátila se proto na mikroregion Podhostýnsko. Ten nakonec přislíbil pomoc a shání peníze. Chvalčov tedy do projektu vloží své pozemky a následně se bude starat o provoz cyklopointu, jeho výstavbu by však měl financovat někdo jiný.

Cyklisté a rescue team pohromadě

Pokud by se podařilo získat finanční prostředky, vzniklo by zázemí pro cyklisty, které se jen tak nevidí. Součástí by mělo být sociální zařízení, samoobslužná myčka kol a dílna, přístřešek jako úkryt před nepříznivým počasím či záchytné parkoviště.

„Záchytné parkoviště, by mělo sloužit k usměrnění aut a cyklodopravy. Lidé zde odstaví automobil a budou pokračovat dále na kole,“ uvedl starosta Chvalčova Antonín Stodůlka.

A protože je Chvalčov i místem, odkud vyjíždí k zásahu dobrovolná horská služba Rescue Team, měla by být součástí cyklopointu i jejich nová základna. Její zbudování tvoří zhruba polovinu všech nákladů.

„Bohužel v dnešní době neexistuje žádný dotační titul, který by na její vybudování přispěl,“ povzdechl si starosta.

Kdy a v jakém rozsahu nakonec projekt vznikne zatím tedy není jasné. Všechna povolení, včetně stavebního, by však v současnosti už měla být vyřízená.

Od záměru k realizaci za 15 let

Obec je obklopena přírodou. Lesními porosty. Přímo se tedy nabízí, aby se venkovní centrum pro společenské a kulturní akce nacházelo tak trochu stranou od civilizace. Třeba na úpatí lesa. Proto si letní kino, živý betlém, pálení čarodějnic a jiné společenské akce mohou lidé vychutnat na louce Pod Kozincem.

Tamní areál by měl v budoucnu dostat nový háv. Původní, poměrně pompézní, návrh na přeměnu areálu vznikl už před dvanácti lety. Než se však podařilo odstranit i tu poslední překážku, která bránila stavbě, změnila se nejen společenská poptávka, ale také skončily dotační tituly, které by umožnily realizaci přestavby.

„V současnosti jsme projekt předělali. Bude levnější a bude vyhovovat současným podmínkám a požadavkům,“ prozradil starosta Chvalčova Antonín Stodůlka.

Novou studii mají na obecním úřadě od letošního května.

„Budeme se snažit, aby projekt co nejméně narušoval ráz krajiny. Počítáme, že stavba proběhne na naše vlastní náklady, proto je tomu i rozsahem přizpůsobena,“ uvádí dále starosta. Pokud půjde vše hladce, mohlo by dojít k realizaci za dva roky.

„Vše by mělo být řešeno nějakým kontejnerovým systémem. Což je nejlevnější varianta. Ať už se bude jednat o bufet či sociální zařízení. V kontejnerovém systému pod pódiem vznikne úložný prostor, kam bude mimo sezonu možné uschovat například lavičky. Během sezony naopak může sloužit prázdný prostor třeba jako šatny, zázemí. Vznikne také zatravněná zpevněná plocha,“ popisuje projekt místostarosta Jan Chlápek.

Okolí bufetu bude zastřešené a nabídne tak případné útočiště za nepříznivého počasí. Zároveň může posloužit, pokud bude zájem, coby venkovní učebna pro místní školu.