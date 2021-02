Městské kulturní centrum bude mimo provoz po celý následující rok.

„Uplynulý rok jsme věnovali přípravě projektové dokumentace, letos se můžeme pustit do realizace. A to bychom na jaře také chtěli,“ prozradila starostka města Věra Sigmundová.

Se zahájením se čeká na případné přiklepnutí či zamítnutí žádosti o dotaci. Ta by pokryla 70 procent nákladů, to je zhruba 19 milionů korun. Zbylých zhruba 8 milionů korun by město doplatilo ze svého. Pokud vše klapne, plánované opravy se dotknou rekonstrukce kanalizace, která vede hlavním sálem, samotného hlavního sálu, archivu. Úplně nové střechy by se mělo dočkat přísálí. Oprav se dočkají také sociálky.

„Pravděpodobně bude zrekonstruováno i jeviště,“ doplňuje výčet starostka. Opravy by ale nakonec nemusely být natolik rozsáhlé. „Významně počítáme s dotací. Do rekonstrukce se musíme kvůli současnému stavu pustit i bez dotace. Proběhla by ovšem v omezené míře v ceně zhruba 10 milionů korun,“ připouští Sigmundová.

Po otevření, které je plánováno na začátek příštího roku, by kulturní středisko rádo rozšířilo nabídku akcí.

„Doposud nám téměř chyběly koncerty vážné hudby, které jsou náročnější na ozvučení. Nová technologie by to mohla změnit,“ doufá Věra Sigmundová. Pro změnu samotnému chodu budovy by pak mohla pomoci nová technologie vytápění prostřednictvím rekuperace vzduchu.

Volnočasová střediska mají zelenou

Městské kulturní středisko však není jediné místo setkávání občanů, které projde výraznou obměnou.

„Druhá velká akce je rekonstrukce budovy bývalé školy – nyní střediska volnočasových aktivit. Své útočiště a místo pro společně strávený čas zde našli například skauti, pionýři, senioři, zdravotně postižení, maminky s dětmi v zájmovém spolku Sedmikráska.

„Střecha je špatná, okna jsou špatné, elektřina jakbysmet. Čekáme nyní na projektovou dokumentaci a uvidíme v jakém objemu se nám ji podaří zajistit,“ říká starostka města Sigmundová.

„A nakonec velkou investicí je vybudování volnočasového střediska v místní části Plešovci,“ uvádí Sigmundová.

V Plešovci je ve velmi špatném stavu hasičská zbrojnice tamního sboru dobrovolných hasičů. Spojením s klubovnou mládeže vznikne nové volnočasové středisko společně s hasičskou zbrojnicí. Hasiči se nemusí obávat. O prostory na odstavení zásahové techniky, historické stříkačky, ale i člunu, který vlastní, nepřijdou. Realizace je zatím ještě v nedohlednu. Zatím se hledá projektant.

Město chystá nové stavební pozemky

Město Chropyně připravuje nové stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě u nádraží. Dohromady má být parcel zhruba jedno sto. V první, nejbližší fázi se však bude jednat o 19 pozemků. Ještě stále probíhá výkup pozemků. V letošním roce jsou z rozpočtu na výkup pozemků vyčleněny 2 miliony korun. Posléze dojde k zasíťování. Do prodeje by se podle starostky Věry Sigmundové mohly dostat někdy během příštího roku, případně i později. „Ten horizont je trochu vzdálenější, protože nemáme hotovou zatím ani projektovou dokumentaci,“ připouští Věra Sigmundová, která doufá, že se odprodej podaří realizovat už za rok, tedy v roce 2022.

Schodkový rozpočet dokryjí úspory

Město Chropyně v letošním roce hospodaří se schodkovým rozpočtem. Díru v rozpočtu však zalepí převodem prostředků z loňska. Očekávaná částka k převodu z roku 2020 na rok 2021 činí necelých 37 milionů korun. Plánovaný rozpočet pro rok 2021 staví na výdajích ve výši 118 milionů korun a příjmech 81 milionů korun. Na straně příjmů se například počítá s dotací na nákup odpadových nádob ve výši 3, 670 milionů korun či dotací na nákup nového vozidla pro hasiče v hodnotě 450 tisíc korun. Nemalé výdaje z rozpočtu (5,5 milionů korun, pozn. redakce) padnou letos také na snahu o zvýšení tříděného odpadu. Nový systém – takzvaný „door to door“ – spustí Chropyně k 1. červenci letošního roku. Nový systém znamená, že ke každému rodinnému domu, potažmo bytovému, bude přidělena sada čtyř odpadových nádob (na zbytkový odpad, na plast a kov, na papír a kompozitní obaly, na bioodpad).