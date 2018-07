Chcete si pořídit chatu či chalupu? Milion korun ve většině Česka nebude stačit

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 125 Kč

Řidiči cisternových vozů Řidič sk. "C" (ADR cisterna). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 125 kč, mzda max. 160 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: PRACOVIŠTĚ průmyslový areál Chropyně, - vzdělání není rozhodující, ŘP sk. C podmínkou, ŘP E výhodou, ŘP na ADR cisternu výhodou, - pracovní doba: Po - Pá 6:00 - 14:30 hod., nástup možný dle dohody, benefity: možnost školení ADR, - kontakt osobně v sídle firmy Kroměřížská 134, Hulín Po- Pá (7:00 - 15:00 hod.) nebo telefonicky Po-Pá (kdykoliv) - pan Ctirad Tauš, příp. své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: taus@rovinaenergy.cz. Pracoviště: Rovina energy a.s.: provozovna - výrobní a logistický areál chropyně, Komenského, č.p. 75, 768 11 Chropyně. Informace: Ctirad Tauš, +420 605 283 202.