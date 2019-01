Zlínsko – Nepříjemná ekonomická zpráva pro majitele bytů, domů i nájemníky. Od včerejška platí nové, pro většinu obyvatel vyšší ceny plynu. Společnosti RWE Transgas a také Pražská plynárenská zvedly od prvního listopadu ceny zhruba o pět procent.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

V prosinci se k nim se stejným krokem přidá i společnost E.on.

V letošním roce je to již několikáté zdražení plynu a po tomto posledním zaplatí odběratelé ročně o několik dalších desítek korun více než dosud. Mezi lidmi panuje pochopitelná nespokojenost. „Vůbec se mi to nelíbí a věřím, že nejsem sám. Plyn letos nezdražují poprvé a vypadá to, že budou dokonce pokračovat. Naše platy se přitom nezvyšují a pořád se jen zdražuje,“ neskývá rozhořčení například Pavel Tománek z Luhačovic.

Deník proto přináší pár rad, jak lze i přes zdražování za plyn naopak ušetřit.

Nejlepším řešním může být pro řadu lidí přechod k jiné plynárenské společnosti. „Když na to jde člověk chytře, tak něco ušetří,“ podotýká Jaroslava Kovaříková ze Zlína, která právě díky změně dodavatele nyní ušetří stovky korun ročně.

Ke stejnému kroku se v poslední době uchyluje stále více lidí. Podle nezávislého portálu cenyenergie.cz, který srovnává i ceny plynu, motivuje právě výše poplatku zákazníky poohlédnout se jinde.

Ročně jde o tisíce

Z jejich průzkumu vyplývá, že čím vyšší spotřebu plynu domácnost má, tím více také může vhodnou volbou dodavatele ročně ušetřit. Rozdíly mezi nejnižší a nejvyšší nabídkou v případě modelových domácností, které využívají zemní plyn pro vaření a ohřev vody, dosahují v průměru 2244 korun ročně.

Domácnost, kde se zemním plynem také topí, pak může za rok ušetřit rovnou až 9304 Kč. „Odlišná cenová politika jednotlivých dodavatelů plynu zahýbala s rozdíly v nabídkách. Rozdíly mezi nejvyšší a nejnižší cenovou nabídkou se tak stále prohlubují,“ vysvětlila analytička webu Michaela Vinšová.

Kdo se v honbě za snížením nákladů za plyn nechce uchylovat rovnou k tak razantnímu kroku, jako je podepsání smlouvy s jiným dodavatelem, má i jiné možnosti.

Stačí se řídit radami od odborníků. „Důležitá je správně zateplená střecha a kvalitní okna. V těchto místech uniká nejvíce energie,“ vysvětluje stavební technik Ondřej Procházka.

K omezení úniků tepla podle něj pomůže i kvalitní podlaha, s tou už to však není tak jednoduché. „Ve starších domech nebo bytech se vyměňuje dost obtížně. Hraje však také velkou roli, společně s vícekomorovými okny,“ dodal Procházka.

Připomněl, že se lidé mají snažit i o co nejmenší oběry. „Že se má topit na co nejmenší teplotu je známé a logické. K tomu by měli mít lidé v bytech a domech funkční termostaty a regulace na topení,“ upřesnil. Výhodou jsou podle něj také senzory, které vytápění v místnostech upravují v závislosti na venkovní teplotě.

Hlavní je kotel

S radami se přidal i topenář Petr Sandtner, který považuje z hlediska topení za nejdůležitější faktor kotel. „V dnešní době jsou nevhodnější určitě kotle kondenzační. Kotle deset let staré a dnešní jsou obrovsky rozdílné. Když si například do rodinného domu nainstalujete nový, můžete ušetřit 25 až 30 procent plynu. Při dnešních cenách kotlů máte pořizovacícenu za tři roky zpátky,“ vyzdvihuje Sandtner.

Každý, kdo uvažuje o výměně kotle, by se měl náležitě poradit s odborníky. „Kus od kusu se to liší, ale když topenáři řeknete, jaký kotel máte, tak vám hned nabídne nové varianty,“ vzkázal.

Ať už ale máte doma kotel starý či nový, důležitá je podle Sandtnera regulace a nastavení termostatu. „Takovým protichůdným, ale vynuceným krokem je i větrání. To k zimě patří stejně jako topení. Bez větrání by začaly plesnivět stěny,“ varoval a zároveň připomněl známou radu, že větrat se má krátce, ale intenzivně.