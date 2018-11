Chcete pomoci? Přidejte se k potravinové sbírce

Celostátní Národní potravinová sbírka se uskuteční v sobotu od 8 do 18 hodin.

Potravinová sbírka. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Projevit solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost prostředků na základní trvanlivé potraviny či drogistické zboží, mohou lidé díky projektu potravinové banky.

Na webových stránkách www.narodnipotravinovasbirka.cz lze najít i tipy na vhodné potraviny nebo drogistické zboží, které darovat. Jde například o konzervy všeho druhu, instantní polévky, mouku, cukr, luštěniny, těstoviny, rýži, krupičku, cereálie, dětské výživy, cukrovinky pro děti (čokolády, bonbony), trvanlivé uzeniny, prací prášky, sprchová mýdla, hygienické vložky a dětské pleny.

„Je tam k dispozici i kalkulačka, na které si mohou například spočítat, jaké množství potravin potřebuje na jeden týden senior nebo kolik drogistických potřeb využije čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi za dva měsíce,“ říká Tomáš Gajdošík, koordinátor a mluvčí Národní potravinové sbírky z aliance BpS.

Cesta vybraných potravin a drogerie vede z nákupního košíku dárců k dobrovolníkům, kteří budou přímo v obchodech za pokladnami a budou označeni logem sbírky.

Ti převezmou darované potraviny, roztřídí a večer 10. listopadu budou darované potraviny převezeny do potravinových skladů České federace potravinových bank.

Odtud již potraviny putují k jednotlivým charitativním organizacím a přes ně k potřebným. Důležité je, že cesta potravin je přímá a krátká. Darované potraviny zůstávají v pobočce potravinové banky v tom kraji, kde byly darovány. Proto darováním pomáhají dárci především ve svém okolí.

„ Jídlo i drogerie se nám daří vybírat stále ve více obchodech. Tyto zásoby pak slouží celý rok jako pomoc pro klienty našich odběratelů, ať jsou to děti, matky samoživitelky, nebo senioři v hmotné nouzi. Obrovské množství dobrovolníků a dárců, kteří se každý rok rozhodnou pomoci, je krásnou připomínkou toho, jak si dokážeme navzájem pomáhat,“ říká Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Národní potravinová sbírka chce letos upozornit na tíživou situaci matek samoživitelek.

„Průměrný měsíční příjem matek samoživitelek se pohybuje od 10 do 20 tisíc korun, výživné na dítě přitom dostává každá druhá. Většinou se starají o 1 nebo 2 děti a jejich finanční situace umožňuje pravidelně nakupovat ovoce a zeleninu nebo platit dětem zájmové kroužky ve školce či ve škole jen každé čtvrté matce samoživitelce. Sbírka těmto ženám pomůže nejen materiálně, ale také díky ní chceme upozornit na nelehkou situaci matek samoživitelek,“ říká Dana Pavlousková, ředitelka Klubu svobodných matek.

Denisa (32 let) je samoživitelka, pochází z Prahy a stará se sama o svého syna. „Aktuálně bydlím na Praze 4 ve startovacím bytě, vychovávám dvouletého Kubu, a to v podstatě od narození úplně sama. Měsíčně mi zbývá asi 3500 korun,“ popisuje svůj napjatý rozpočet Denisa. Přiznává, že díky Národní potravinové sbírce jí mohou zbýt prostředky třeba na zeleninu nebo maso. „V rozpočtu mi to uleví skutečně hodně, protože nejdražší položky jsou plenky a drogerie. Proto je akce jako Národní potravinová sbírka pro mě veliký benefit: zbaví mě to stresu, který zažívám prakticky každý měsíc, kdy netuším, jestli mi zbyde do konce měsíce na věci jako plenky nebo jestli budu mít co uvařit,“ uzavírá Denisa.