Alík je střední kříženec klidné povahy, kterému bohužel umřela majitelka. Byl zvyklý s ní žít v rodinném domě, nebyl zvyklý na děti, paní neměla ani kočky. Hledáme pro něho nový domov, kde by dožil s nějakou babičkou nebo dědečkem, který potřebuje nenáročného psíka – společníka. V útulku od 10.9. 2021, kříženec střední velikosti.

Baddy

Baddy, americký stafordšírský teriér, narozen 2011, v útulku od: 14.12.2018.

1.2.2021 – Baddy se zlepšil, ale stále se jedná o velmi temperamentního psa. Na vycházky se těší a zkušenost s bull plemenem bude pro nového majitele výhodou. Baddy se v rámci útulku účastnil několikrát výcviku s Ivo Eichlerem. Ošetřovatelky si ho rády pouští do areálu, Baddy dobře snáší i fenky, konflikty nevyhledává.

Ben

Ben je rotvajler, kterého si pořídili staří manželé a jeho péči už nezvládali. Bohužel se v domácím postředí někdy choval ostře a na nějaké podněty reagoval negativně. Dle informace rodiny napadl rodinného příslušníka. V jeho případě je nutné, aby se ho ujal člověk, který má kynologické zkušenosti a ví, co od tohoto plemene čekat.

Od podzimu 2019 se psovi věnuje Ivo Eichler (výcvik psů RAMO). Postřehy a poznatky jeho práce lze vidět na jeho fb profilu.

Bohouš

Kříženec špringeršpaněla, který k nám byl odložen poté, co mu zemřel majitel. Byl zvyklý na život na dvorku, takže bychom jej doporučovali spíše do domu se zahradou. Bohouš už je u nás druhým rokem a na první pohled se každému líbí. Dokáže se přes mříže lísat, nechat se hladit, ale bohužel se již dvakrát stalo, že z ničeho nic se ohnal. Ošetřovatelky ho pouštějí do areálu, vodí ho na vodítku do výběhu, ale mimo areál zatím nechodí, protože si nenechá nasadit koš. V jeho případě je to bohužel nevyhnutelné, protože o něm víme, že v nepředvídatelných situacích může zareagovat ostře a po člověku se ohnat. Chce to s ním pravidelně pracovat.

Duben 2021 - Po týdnu pěstounské péče vrátil zpět do útulku. Bohužel pán, i když žil sám v rodinném domě a měl docela ideální podmínky, na jeho výchovu nestačil. Bohouš pána nepěkně pokousal. Opravdu je důležité u těchto psů respektovat používání náhubku a být velmi opatrný při prvotní manipulaci v novém prostředí.

Bruno

Bruno stále čeká na “svého” člověka. Musí to být osobnost a v očích Bruna opravdový vůdce. I když Bruno není pes pro každého, stále věříme, že někde je člověk s dostatkem zkušeností, ale i láskou tohoto velkého hafana zvládnout. V případě zájmu mu z počátku bude nápomocna Petra, která Bruna dobře zná a pomůže při seznamování, případně upozorní nového majitele na rizikové situace. Bruno si zaslouží další šanci.

červen 2021 – Bruno dostává light granule a stále jeho váha nejde dolů. Je fakt, že je kastrovaný a nemá dostatek pravidelného pohybu. I když musíme poděkovat Petře Dvořákové, která se mu snaží věnovat každý týden, brát ho na vycházky a socializovat ho.

Raději jsme mu však udělali vyšetření krve, abychom měli jistotu, že se neukazuje nějaký zdravotní problém.

Don

Don je kříženec labradora větší velikosti. Zemřel mu majitel a za neznámých okolností se ohnal po synovi majitele. Don se zpočátku se velmi bál a nebylo jednoduché si získat jeho důvěru. Není to povahou a chováním typický labrador, bylo mu v minulosti ublíženo a on si to stále pamatuje, lidem nedůvěřuje. Díky trpělivému a laskavému přístupu ošetřovatelky Peti, která se Donovi intenzivně věnuje, se Don mnohému naučil, Petru doslova zbožnuje a důvěřuje jí, poslouchá ji. Pokud mu dáte čas, lásku a prostor, bude se Don chovat stejně i k Vám, ale nebude to hned. Rádi Vám v tomto budeme nápomocni, bude potřeba za Donem opakovaně přijít a seznámit se s ním, ale uvidíte, že zíkáte skvělého psa. Je vhodný pro zkušeného kynologa!!! K ostatním psům je nekonfliktní. Je kastrovaný.

únor 2021 – Doneček čeká na toho pravého, kterému nebude na obtíž dojít za ním opakovaně. Pokud si na člověka zvykne, bude ho zbožňovat a udělá co mu na očích vidí.

Charles

Charles je kříženec belgického ovčáka, narozen v roce 2013 a čeká už na útulku tři roky. Byl nyní opět na vyšetření ve Slušovicích, jelikož jeho zdravotní stav se přechodně zhoršil. Má nemocnou slinivku břišní, a to se projevuje nárazovými průjmy a snížením hmotnosti. Charles už dlouhodobě žere jen veterinární gastrointestinální granule a užívá Pancreolan (popřípadě Kreon nebo Pangrol).

Stále doufáme, že se najde pro něho "obětavá a bohatá princezna" (jeho péče bude stát nového majitele okolo 3000,-měsíčně). Tím, že chodí pravidelně na vycházky a ošetřovatelky se mu věnují, povahově se také zklidnil a je to pes, který je rád s člověkem. Přejeme mu, aby tu šanci dostal…

Koran

V listopadu 2012!!! jsme od odchytové služby MP Zlín přijali tehdy 4letého křížence. Byl krásný, silný a byl to samorost. Celé roky platil za takového samotářského lumpa, s kterým se moc nedařilo navázat užší kontakt, ale mnoho let za ním chodí titéž lidé a pravidelně ho venčí. Mají Korana moc rádi a on je. Snad by se dalo říct, že je Koran u nás spokojený, ale věříme, že by si dokázal dobře zvyknout na "lepší". Dnes je mu 11-12let, už rozhodně není takový bručoun jako dřív, je stále ve výborné kondici a plný elánu. Hledáme pro něho domov v domě se zahradou, miluje procházky a ňufání, není to rodinný mazel. Pokud máte možnost Koranovi poskytnout zázemí v podobě zahrady, chcete parťáka na procházky a zároveň chcete udělat dobrý skutek, zavolejte nám, rádi doplníme informace.

Poté, co našel Snike nový domov, jsme plni optimismu,takže Koran je další výzva pro všechny pejskaře se srdcem na dlani.

6/2021–V posledních měsících se u něho projevují příznaky onemocnění míšního kanálu (cauda equina), což se projevuje špatnou koordinací zadních noh. Bere tedy léky proti zánětu a bolesti. Svědčily by mu velmi krátké a pravidelné vycházky, např. po zahradě.

Monty

O Montyho se starala 80tiletá paní, která jeho péči již nezvládala. Pes přišel hodné splstěný a nevykoupaný. Montyho jsme dali do pořádku a jelikož víme, že nebyl nijak vychovávaný, přistupujeme k němu opatrně. Jako každý kokráš si někdy zavrčí a nebyl by vhodný do rodiny s dětmi. Ale kdo má rád toto plemeno a zná ho, určitě Montymu vysvětlí, co se má a nemá dělat. Když k němu přijdeme do kotce, je celý šťastný a má chuť být s člověkem. Bylo by nefér nedát mu druhou šanci…

Srpen 2018 – Monty se nám bohužel vrátil z pěstounské péče, jelikož majitele několikrát pokousal. Vždy se to stalo doma, když si něco hlídal. Zřejmě by bylo dobré, kdyby ho měl někdo v rodinném domě, kde by pes měl svůj prostor a omezil tak pravděpodobnost, že Monty se ožene. Jeho povaha není jednoduchá a zvládne ji zřejmě jen nadšenec plemene.

2020-2021 – Monty bohužel trpí na opakované záněty uší (bohužel u kokršpanělů velmi časté), takže vždy musíme tento jeho problém po dobu 14 dní přeléčit, aby měl na chvíli od toho problému pokoj.

Rocky

Rocky je pes plemene bílý švýcarský ovčák. Jeho majitel (dědeček) zemřel a Rocky zůstal na domě sám. Rodina bohužel neměla možnosti se o něho postarat. Rocky byl zvyklý pouze u domu, s dědou nechodil na vycházky. Povahově je moc hodný a zvídavý. Bude nyní chodit s dobrovolníky, aby si zvykal na vodítko a procházky.

Rocky má na předních končetinách znatelné prošlapy (syndrom karpální subluxace). Aby se jeho stav nezhoršoval, bude dostávat kloubní výživu. Na základě prohlídky kůže a srsti veterinární lékař také doporučil podávání hypoalergenních granulí.

