Prací se zúčastnilo třicet dobrovolníků. „Kromě samotné výsadby jsme pod dohledem odborníků zvládli i hnojení, kůlování či instalaci ochrany stromků,“ uvedla vedoucí radničního odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.

Kroměřížští zastupitelé ale výsadbu neberou pouze jako estetické opatření.

„Stromy bychom chtěli začít do krajiny navracet zejména podél polních cest, ať už existujících nebo v současnosti zaoraných. Tím zabráníme vodní a větrné erozi půdy a přispějeme k lepšímu zadržování vody v krajině,“ sdělil místostarosta Vít Peštuka, který zdůraznil i následnou péči o mladé stromy.

„V souvislosti se změnou klimatu se stromy bez naší péče a závlahy neobejdou,“ dodal Peštuka.

Akce radnice by neměla být ojedinělá, naopak by se stromy v krajině i ve městě měly vysazovat každoročně. Výsadbu by měla podpořit dvěstětisícová dotace z ministerstva životního prostředí, dalších 60 tisíc korun přidá město z vlastního rozpočtu.